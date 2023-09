UPDATE 8.250: Sorana Cîrstea a declarat, după ce s-a oprit în sferturile de finală la US Open, că sportiva cehă Karolina Muchova a meritat victoria, însă scorul de 6-0, 6-3 este „destul de dur pentru ce s-a jucat”, relatează News.ro.

„Un meci foarte dificil, Karolina a jucat foarte bine. Din cele patru întâlniri cred că în seara asta a produs cel mai bun tenis. Cred că scorul este destul de dur pentru ceea ce s-a jucat. Am avut foarte multe mingi de break în primul set, foarte multe oportunităţi pe care nu le-am fructificat. Cred că, dacă intram din nou în joc să fac 3-2, atunci lucrurile stăteau altfel, dar per total în seara asta cred că a jucat mai bine decât mine, merită victoria şi a reuşit să vină cu soluţii la toate planurile mele. Un meci nu atât de dur cum o spune scorul. A venit astăzi şi a jucat cel mai bun tenis. Eu nu am jucat atât de rău, însă nu am fost atât de decisivă în momentele importante”, a spus Cîrstea pentru Eurosport.

Pentru sportivă urmează turneele din Asia. “Voi veni acasă câteva zile, iar apoi voi urmează patru turnee din China şi turneul de la Cluj. Sezonul nu s-a încheiat aici, sper să iau tot ce a fost pozitiv în acest turneu şi să continui să urc şi pe final de sezon. Ca lecţii, nu e doar una anul acesta, cred că important e să munceşti, să-ţi vezi de treabă şi până la urmă nu există o soluţie magică, o cheie, este pur şi simplu muncă brută, disciplină, rutină şi cam la asta se rezumă în general sportul de performanţă”, a mai afirmat ea.

***

Partida dintre Sorana Cîrstea și jucătoarea cehă Karolina Muchova a durat o oră și 39 de minute. Primul set a durat 44 de minute și a fost pierdut de româncă la 0.

„Fără să facă neapărat un set modest, Sorana n-a putut construi mai nimic din ce reușise tot turneul. Sau, altfel spus, n-a fost lăsată de Muchova, a cărei variație în lovituri a lăsat-o deseori fără reacție pe româncă”, scrie GSP.

Cel de-al doilea set s-a încheiat după 55 de minute, cu 6-3, în favoarea Karolinei Muchova.

„Tactic, Muchova a surclasat-o pe româncă în majoritatea punctelor cheie. A găsit passing-uri și loburi imposibile în momentele în care Sorana încerca să amenințe la fileu, a zecea jucătoare a lumii folosindu-și bagajul tehnic superior pentru a neutraliza forța brută imprimată de Cîrstea în lovituri”, mai scrie GSP.

Sorana Cîrstea rămâne cu cel mai bun rezultat al ei din ultimii ani, cu locul 26 în lume, pe care-l va ocupa de săptămâna viitoare.

Totodată, pentru parcursul ei la US Open, Sorana Cîrstea a plecat acasă cu un cec în valoare de 420.000 de euro.

În semifinalele turneului de la Flushing Meadows, Muchova va da peste americanca Coco Gauff, 19 ani, 6 WTA, care a trecut în sferturi de Jelena Ostapenko, 26 de ani, 21 WTA, scor 6-0, 6-2.

Partida din penultimul act de la US OPEN se joacă vineri, 8 august, de la ora 2.00 a României.

