Oțelul și Metaloglobus au remizat, astăzi, într-un meci care a început la ora 15.00. Atacantul Dragoș Huiban a intrat spre finalul jocului, în minutul 81. În urma meciului, familia Huiban a primit o veste tragică, relatează Gazeta Sporturilor.

Tatăl fotbalistului, Gheorghe, a murit în parcarea stadionului după ce a suferit un infarct. Acesta a fost resuscitat de medici, însă nu s-a mai putut face nimic.

Florin Bratu, care este antrenorul lui Metaloglobus, a spus la DigiSport:

„Tatăl lui Dragoș Huiban a fost la meci cu familia, iar după meci, în parcarea stadionului îl aștepta pe Dragoș să vină de la vestiare și în acest răstimp i s-a făcut rău, a căzut.

SMURD-ul și cei de la salvare au intervenit foarte rapid, au făcut proceduri 40-45 de minute să-l resusciteze, dar din păcate nu s-a reușit. Din câte înțeleg, avea un istoric cu probleme, a mai avut un AVC în urmă cu 7-8-9 ani, iar astăzi, la 78 de ani, din păcate a cedat.

Suntem alături de Dragoș, extrem de triști, nu ne mai gândim la nimic altceva. Dumnezeu să-l odihnească. Sperăm să fie tare, să treacă peste cumpăna aceasta. Eram cu toții acolo, în parcare, erau și jucătorii de la Oțelul. E șocant.

Venise din Bârlad. Chiar îmi spunea Dragoș că nu l-a simțit așa bine zilele astea la telefon. Nu se mai văzuseră de mult, a venit să-l vadă astăzi. Nici nu știu dacă apucase să vorbească cu el după meci”, a declarat Florin Bratu.

