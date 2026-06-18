Febra Campionatului Mondial de fotbal se trăiește din plin și în Turcia, țară calificată la turneul final, unde fanii se adună în diferite orașe ale țării pentru a urmări meciurile intense pe ecrane uriașe, în spații diverse, de la piețe publice până la locații în aer liber.

Spiritul turneului prinde viață și în decoruri unice din Turcia, unde istoria și frumusețea naturală creează un fundal de neuitat. Un exemplu impresionant a fost ecranul uriaș instalat la Teatrul Antic Antiphellos din Kaș, fermecătorul oraș de coastă din Antalya și una dintre destinațiile de referință ale Rivierei Turcești, pentru meciul de debut al Turciei la Cupa Mondială, împotriva Australiei.

Vedere spre apele turcoaz ale Mării Mediterane

De secole, teatrele antice au fost locuri în care oamenii s-au adunat pentru a celebra, a se conecta și a împărtăși experiențe memorabile. Acum, aceste spații continuă tradiția într-un mod remarcabil. De la concerte și festivaluri, până la proiecții în aer liber ale marilor evenimente sportive, aceste locuri istorice au redevenit spații culturale vii.

Urmărirea unui meci de Cupă Mondială înconjurați de vestigiile civilizațiilor antice le oferă vizitatorilor o experiență aparte, care îmbină firesc entuziasmul contemporan cu farmecul atemporal al bogatului patrimoniu cultural al Turciei.

În zorii zilei de 14 iunie 2026, fanii fotbalului s-au adunat la Teatrul Antic Antiphellos din Kaș, recent restaurat, ducând mai departe o tradiție a întâlnirilor comunitare care dăinuie de milenii. Atmosfera Campionatului Mondial de fotbal a cuprins vechiul amfiteatru cu 4.000 de locuri, atrăgând mulțimi dornice să trăiască meciul într-unul dintre cele mai spectaculoase decoruri din Turcia.

Cum toate locurile au fost ocupate, alți spectatori au venit cu propriile scaune pentru a se bucura de atmosferă. Odinioară un important oraș-port al Ligii Liciene, Antiphellos a oferit un cadru extraordinar pentru acest moment, cu treptele sale de piatră antice orientate spre apele turcoaz ale Mediteranei, creând un decor de neuitat pentru cea mai mare sărbătoare a fotbalului.

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Pe parcursul Campionatului Mondial de fotbal din 2026, evenimente similare de vizionare organizate în Turcia vor continua să aducă împreună localnici și vizitatori, uniți de aceeași pasiune pentru fotbal.

Și românii, dacă întâlnesc astfel de proiecții în timpul vacanței din Turcia, se pot bucura de emoția competiției, pot celebra alături de fanii pasionați și pot trăi atmosfera Cupei Mondiale în locuri cu adevărat speciale.

În România, toate meciurile de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026 sunt transmise de Antena 1.

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