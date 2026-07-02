Un bărbat a murit din cauza unei crize epileptice

Un alt incident tragic a avut loc în timpul festivităților: un bărbat de 30 de ani a murit din cauza unei crize epileptice, au transmis autoritățile locale. Peste un milion de oameni au ieșit în stradă, în special în jurul monumentului Îngerul Independenței, pentru a sărbători prima calificare a Mexicului în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale din 1986 încoace.

Primarul orașului, Clara Brugada, și-a exprimat „cele mai sincere condoleanțe” familiilor îndoliate și a promis sprijin în zilele următoare. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Brugada a îndemnat suporterii să sărbătorească mereu cu responsabilitate, grijă și empatie.

3 people die of asphyxiation during Mexico City celebrations after World Cup win https://t.co/6icy2xQ7u2 #Reading — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) July 1, 2026

Autoritățile sanitare au raportat că echipele de urgență au intervenit pentru a acorda primul ajutor și manevre de resuscitare pentru trei persoane găsite inconștiente în zone diferite de pe Paseo de la Reforma. După aplicarea tehnicilor de prim ajutor, pacienții au fost transportați la spital, scrie BBC.

Primarul Brugada avertizase suporterii să evite zona monumentului Îngerul Independenței

Victimele care au murit sufocate au fost ulterior identificate de familiile lor, potrivit aceleiași surse. Între timp, pe străzile capitalei mexicane, bucuria fanilor a fost marcată de focuri de artificii și scandări până târziu în noapte, mai ales în zona Estadio Azteca și în centrul orașului, conform BBC.

Anterior meciului, primarul Brugada avertizase suporterii să evite zona monumentului Îngerul Independenței din cauza aglomerației masive. Cu o populație metropolitană de peste 20 de milioane de locuitori, Mexico City este unul dintre cele mai dens populate orașe din lume.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE