Nici nu v-ați fi imaginat unde joacă fotbal fiul lui Bogdan Stelea

Unde joacă fotbal fiul lui Bogdan Stelea: Bogdan Ionuț, Stelea junior, va juca pentru o echipă din liga 4 Teleorman, Viitorul Butesti.

Viitorul Butesti evoluează în primul eșalon teleormănean, e pe penultimul loc și speră să se salveze de la retrogradare.

Cei de la Viitorul și-au dat seama că nu pot face față în Liga 4 cu lotul ce a promovat anul acesta. După ce în tur au realizat un singur transfer, cel al fostului jucător de liga I, Dragoș Balauru, încă din startul acestei perioade de pauză competițională cei de la Viitorul au realizat trei transferuri.

Unde joacă fotbal fiul lui Bogdan Stelea: mijlocaș stânga la Viitorul Butești

“Îl vom transfera pe Bogdan Ionuț Stelea, Stelea junior, fost jucător la CS Otopeni, în Liga 2, sau la FC Voluntari, în Liga 3. Joacă mijlocaș stânga, dar și în centru. Am mai transferat un portar ce a a făcut parte și din lotul celor de la Chiajna. Tot în această perioadă îl vom transfera și pe Ionuț Tufan, atacant și vom mai aduce încă un mijlocaș central și doi fundași centrali. Lucrurile se vor schimba. Puteam să le schimbăm încă de la debutul turului, dar am vrut să le oferim șansa celor care au reușit promovarea în Liga 4. Din păcate nu am reușit decât 3 puncte, 3 egaluri, însă cu acești noi jucători, sunt convins că vom arăta altfel. Pentru noi este foarte importanta comunitatea noastră și prietenia dintre noi”, a declarat Valentin Popescu, jucător și susținător al celor de la Viitorul Butești.