Potrivit anchetatorilor, în perioada 2025-2026, persoanele cercetate ar fi sustras în mod repetat cantități de combustibil din rezervoarele unor autobuze și tramvaie aparținând Companiei de Transport Public Iași. Printre cei vizați de anchetă s-ar afla și Neculai Savin, vicepreședintele sindicatului șoferilor din cadrul CTP Iași, susține Ziarul de Iași.

În cadrul investigației, polițiștii Serviciului de Ordine Publică din cadrul IPJ Iași, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, au efectuat pe 8 iunie un număr de 15 percheziții domiciliare în județul Iași. În urma descinderilor au fost ridicați 138.198 de lei, 495 de litri de produs petrolier și alte mijloace de probă considerate relevante pentru dosar.

După finalizarea audierilor, cele 14 persoane, cu vârste cuprinse între 22 și 60 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore și prezentate instanței.

Mai multe analize și verificări interne la CTP Iași au constatat „depășiri semnificative față de valorile normale estimate în ceea ce privește consumul de combustibil”. Totodată, nu s-au găsit defecțiuni sau alte cauze tehnice care să justifice supraconsumul înregistrat. În acest context, s-a luat în calcul ipoteza furtului.

„Dacă aceste suspiciuni vor fi confirmate de autoritățile competente, ne vom afla în fața unor fapte de o gravitate deosebită, care reprezintă nu doar o încălcare a obligațiilor de serviciu, ci și o afectare directă a patrimoniului companiei. Resursele Companiei de Transport Public Iași sunt destinate exclusiv desfășurării serviciului public de transport și asigurării unor condiții cât mai bune pentru călători. Orice utilizare sau însușire neautorizată a acestora produce prejudicii companiei și, implicit, comunității pe care aceasta o deservește”, a transmis compania.







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