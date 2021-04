„Adio, iubitul meu”, titrează Daily Mail pe prima pagină, unde scrie despre „tributul sfâșietor” al reginei pentru soțul ei. Ziarul a alocat 144 de pagini subiectului, pentru a marca trecerea ducelui de Edinburgh în neființă la vârsta de 99 de ani.

The Mirror are o abordare similară, cu titlul „La revedere, iubitul meu”, alături de o fotografie a cuplului regal și o trimitere la interior spre paginile care găzduiesc tributul adus prințului.

Prima pagină a The Guardian este dominată de un portret alb-negru și titlul „Prințul Philip 1921-2021”, în timp ce corespondentul regal Caroline Davies relatează despre marea de reacții și tributul adus soțului reginei.

Telegraph are, de asemenea, o fotografie a prințului și un titlu simplu, HRH Prince Philip The Duke of Edinburgh (1921-2021).

Plângem cu toții împreună cu dumneavoastră, doamnă. The Sun

The Sun are o secțiune specială de 24 de pagini, care include povestea legendarei evadări a tânărului Philip din Corfu într-o ladă cu fructe. „Un bebeluș într-o cutie portocalie”, este titlul.

Tomorrow’s front page: A tribute to Prince Philip who sadly passed away this morning, being remembered by the Queen as her ‘strength and guide’. https://t.co/EDMn7FGi59 pic.twitter.com/0n4YaxALlj — The Sun (@TheSun) April 9, 2021

The Times are, de asemenea, o copertă cu o imaginea lui Philip în haine militare, iar în partea din spate a copertei are un citat din el, când avea 90 de ani, descriindu-și rolul de consort.

Regretatul prinț a avut mereu o slăbiciune bine cunoscută pentru zilele sale de școală în Gordonstoun, în Scoția, iar ziarul regional Aberdeen Press & Journal, are titlul „Adio «stâncii» regale”.

Ziarele australiene au alocat, de asemenea, subiectului o mulțime de pagini, subliniind că Philip a vizitat țara de mai mult de 20 de ori.

„Un prinț loial, devotat reginei sale, mort la 99 de ani”, scrie The Australian.

„Puterea reginei: Philip moare la 99 de ani”, scrie Sydney Morning Herald, în timp ce Melbourne Age titrează: „Moartea unui prinț” alături de o fotografie a prințului.

In tomorrow’s The West Australian, a 16-page special tribute to Prince Philip, The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/N7BA0hYVY7 — The West Australian (@westaustralian) April 9, 2021

Times of India are o mică fotografie pe prima pagină, iar povestea sa se concentrează pe cele trei călătorii ale prințului în India și pe controversata vânătoare a unui tigru, cu multe decenii în urmă.

Bild, cel mai vândut ziar german deschide ediția de sâmbătă cu subiectul morții prințului Philip și titrează: „Er war ihr King”, „El a fost regele ei”.

În Franța, Libération publică pe prima pagină o fotografie a prințului care-și scoate pălăria și titrează „La dernière sortie du prince consort”, „Ultima ieșire a prințului consort”. În Spania, El Mundo titrează „El leal consorte politic incorrecto”, „Consortul loial incorect din punct de vedere politic”.

? À la une de Libération ce week-end :



«Le trésor public de l’extrême droite» pic.twitter.com/VLTeexOjYe — Libération (@libe) April 9, 2021

USA Today are povestea pe prima pagină, dar subiectul scos în față este dacă Harry și Meghan vor participa sau nu la înmormântare.

