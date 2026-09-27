Peste 250 de pisici din România și din alte țări au ajuns în acest weekend la București, unde Sala Palatului s-a transformat într-un uriaș salon felin. Printre ele se află campioni mondiali și europeni, dar și pisici salvate care nu concurează pentru trofee, ci își caută o familie. Duminică, 27 septembrie, publicul le poate vedea între orele 10.00 și 17.00, la ediția de toamnă a SofistiCAT.

Campioni mondiali și europeni au venit la București

Pe „covorul roșu” al așa-numitului „Oscar Felin” apar în acest weekend pisici care au câștigat deja unele dintre cele mai importante competiții internaționale. Printre ele se află Wild Forest’s Nordri, o pisică Norvegiană de Pădure care a devenit campioană mondială în 2025 și campioană europeană în 2024. Kira Kiralina de Bucovina, o British Shorthair albastră, vine cu titlul de campioană mondială 2025, iar Panco’s Elros, un Maine Coon, este campion mondial din 2023.

Aproximativ 200 de pisici din aproximativ 30 de rase participă la concursul de frumusețe felină de două zile. Sursă foto: Profimedia Images

La București se află și Nexus of Winter Foxes, British Shorthair argintiu cu ochi albaștri, campion european și baltic în 2025, precum și Wild Forest’s Prosecco, Norvegiană de Pădure cu titluri obținute în Scandinavia și în competițiile baltice. În concurs intră inclusiv Marie of Winter Foxes, pisica British Shorthair argintie care a câștigat ediția de primăvară 2026 a SofistiCAT.

Maine Coon, Bengal, Ragdoll și pisici Persane, printre vedetele expoziției

Vizitatorii pot vedea zeci de rase, de la uriașele Maine Coon până la British Shorthair, Ragdoll, Persane, Norvegiene de Pădure, Neva Masquerade, Bengal, Abisiniene sau Albastre de Rusia. Sunt prezente și exemplare Devon Rex, Orientale, Siameze și Singapura. Nu este însă obligatoriu ca o pisică să aibă pedigree pentru a ajunge în competiție. Pisicile de casă au propria categorie și sunt evaluate, la rândul lor, în cadrul expoziției.

Cele peste 250 de feline sunt jurizate de arbitri internaționali, iar duminică evaluările se desfășoară până în jurul orei 14.00. Momentul „Best in Show”, în care sunt desemnate cele mai bune exemplare ale expoziției, este programat între orele 16.00 și 17.00.

Unele pisici nu vor trofee, ci o familie

Printre sutele de animale aduse la Sala Palatului sunt și pisici salvate care pot fi adoptate. Organizațiile de protecție a animalelor participă la SofistiCAT cu feline aflate în căutarea unor stăpâni, iar ediția precedentă a evenimentului a avut rezultate spectaculoase și la acest capitol. Aproximativ 60 de pisici și-au găsit atunci o familie, potrivit organizatorilor. Ediția precedentă a atras și aproximativ 14.000 de vizitatori.

Astfel, în aceeași sală în care unele dintre cele mai premiate pisici se întrec pentru titluri internaționale, alte animale așteaptă pur și simplu să fie luate acasă.