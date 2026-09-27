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Spăla vase sub sediul BlackRock și visa să lucreze acolo. Azi are 30 de ani și 300 de angajați: „Aveam o carieră pentru care oamenii, la propriu, ar fi murit”

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
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Anthony Scotto III
Spăla vase sub sediul BlackRock și visa să lucreze acolo. Azi are 30 de ani și 300 de angajați. Sursă foto: Anthony Scotto III / Instagram
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Anthony Scotto III și-a petrecut adolescența spălând vase în restaurantul familiei, aflat chiar sub fostul sediu BlackRock din Manhattan. Ani mai târziu, a ajuns să lucreze chiar pentru gigantul financiar la care visa din copilărie. Apoi a renunțat la job și s-a întors la restaurante. Astăzi, la 30 de ani, afacerea familiei are trei locații și aproximativ 300 de angajați, scrie Fortune.

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A început de jos, deși restaurantul era al tatălui său

Familia lui Scotto are rădăcini italiene, iar restaurantele au făcut parte din viața lui încă din copilărie. Tatăl său a deschis Fresco by Scotto în Manhattan în 1993, iar Anthony lucra acolo în fiecare vară și în vacanțele școlare. Faptul că era fiul patronului nu l-a scutit de muncile grele. Ani la rând a spălat vase, înainte să fie lăsat să taie ceapă sau să curețe cartofi.

Restaurantul avea însă un vecin care îi atrăgea permanent atenția: fostul sediu BlackRock era chiar deasupra. Angajații companiei veneau frecvent să mănânce acolo, iar Anthony vedea aproape zilnic numele gigantului financiar. La 12 ani hotărâse deja că vrea o carieră în finanțe și imobiliare.

Și-a construit singur drumul spre BlackRock

În adolescență a făcut stagii neplătite la firme de imobiliare, iar la 18 ani și-a obținut licența în domeniu. La facultate și-a dorit atât de mult să ajungă la BlackRock, încât a lucrat aproximativ un an pentru a crea singur oportunitatea unui stagiu, deoarece universitatea lui nu avea un program cu echipa imobiliară a companiei.

A făcut două stagii la BlackRock și, după absolvire, a fost angajat. A lucrat în private equity imobiliar, a fost promovat și a ajuns inclusiv assistant portfolio manager pentru unul dintre fondurile importante ale echipei.

„Aveam o carieră pentru care oamenii, la propriu, ar fi murit. Am luptat atât de mult ca să ajung exact acolo”, a spus el pentru sursa citată.

Era primul din familie care terminase facultatea și intrase în lumea marilor corporații americane. Practic, obținuse exact jobul pe care îl visase când spăla vase câteva etaje mai jos.

Pandemia l-a făcut să renunțe la cariera visată

Pandemia a schimbat însă planurile familiei. Restaurantul Fresco s-a închis pentru o perioadă, iar familia s-a orientat spre Nashville. Anthony a continuat inițial să lucreze de la distanță pentru BlackRock, în timp ce își ajuta părinții să deschidă un nou restaurant. S-a ocupat de negocierea chiriei, calculele financiare și partea juridică și contabilă. Când BlackRock le-a cerut angajaților să revină la New York, a trebuit să aleagă.

În același timp, găsise în Nashville un spațiu de restaurant pe care alții îl considerau aproape blestemat: clădirea fusese cândva fabrică de mopuri și mături și găzduise cinci restaurante în numai zece ani. Anthony l-a vrut imediat. A renunțat la BlackRock și a pariat pe restaurant.

Restaurantul a devenit unul dintre cele mai căutate din Nashville

Pelato a fost deschis în septembrie 2023 de Anthony și mama sa, Theresa. Primele luni au fost dificile. Au schimbat modul de servire, meniul și numeroase detalii ale afacerii, iar în a treia lună restaurantul a ajuns la pragul de rentabilitate. Ulterior, Pelato a devenit unul dintre cele mai rezervate restaurante din Nashville. Printre clienții cunoscuți s-au numărat Sabrina Carpenter, Gwen Stefani, Blake Shelton și Billy Joel.

Veniturile locației originale au crescut cu 76% de la primul la al doilea an complet și cu încă 34% în anul următor. Au fost deschise apoi alte două restaurante.

300 de angajați și aproximativ 450.000 de clienți într-un an

Astăzi, afacerea are trei locații și aproximativ 300 de angajați. Compania estimează că va servi în jur de 450.000 de clienți anul acesta și are deja planificate încă două restaurante pentru 2027. Anthony folosește în continuare ceea ce a învățat la BlackRock pentru alegerea spațiilor, negocierea contractelor și calculele financiare, însă spune că acum își petrece aproximativ 95% din timp în restaurante.

Succesul nu i-a adus însă și mai mult timp liber. Lucrează șapte zile pe săptămână și rareori își ia concediu.

„N-am muncit niciodată mai mult în viața mea. N-am fost niciodată mai stresat, zi de zi”, a mărturisit Anthony.

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Tags: SUA (Statele Unite ale Americii)
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