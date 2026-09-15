Reacția Chinei, după ce SUA au recunoscut că au lansat arme pe orbita Pământului

Ministerul chinez de Externe a acuzat Statele Unite că se pregătesc de un „război în spațiu” și a cerut să nu mai desfășoare capacități militare pe orbita Pământului.

„Exercităm presiuni asupra părţii americane să-şi înceteze desfăşurarea capacităţilor militare şi pregătirile de un război în spaţiu”, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, citat de AFP.

Regimul de la Beijing a făcut această solicitare la câteva ore după ce Forţa Spaţială a SUA (US Space Force) a recunoscut, pentru prima oară, că Statele Unite au desfășurat armament pe orbită.

„China pledează constant în favoarea folosirii paşnice a spaţiului şi păstrării securităţii spaţiale şi se opune militarizării spaţiului, transformării acestuia în câmp de luptă şi oricărei curse a înarmării în acest domeniu”, a susținut Guo Jiakun.

Reprezentantul MAE chinez a cerut Washingtonului „să ia măsuri concrete de păstrare a stabilităţii strategice mondiale”.

Forţa Spaţială a SUA a justificat desfăşurarea unor „sisteme de control spaţial armate pe orbită” din cauza activităților ostile ale Chinei şi Rusiei.

Potrivit Washingtonului, Beijingul „dezvoltă şi implementează capacităţi spaţiale şi contraspaţiale în cadrul unei strategii de modernizare militară”.

De exemplu, China a lansat sateliți manevrabili care, potrivit oficialilor americani, ar putea fi folosiți pentru supraveghere sau alte activități ostile. La rândul ei, Rusia a desfășurat o armă antisatelit pe orbită și dezvoltă, împreună cu China, o armă de distrugere a sateliților comerciali americani Starlink.