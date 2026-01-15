Procurorii din Taiwan, au emis în această săptămână un document oficial prin care-l acuză pe CEO-ul OnePlus, Pete Lau, de practici ilegale de angajare. Peste 70 de ingineri taiwanezi au fost recrutați fără aprobare guvernamentală, încălcând „Legea Strâmtorii Taiwan-China”. Deocamdată, nici Liu, nici OnePlus nu au comentat problema, însă aceste acuzații vin pe fondul unor tensiuni în creștere între China și Taiwan.

O nouă metodă de hacking îi vizează pe utilizatorii europeni ai serviciilor populare de rezervări, cum ar fi Booking.com. Atacatorii trimit mailuri false prin care te anunță că rezervarea ta e anulată, și-ți oferă rambursuri de peste 1.000 de euro. Linkurile duc la site-uri false, greu de distins de cele reale. Ulterior, utilizatorii accesează un ecran albastru de eroare fals, generând panică. Acesta emulează celebrul „blue screen of death”, eroarea celebră din Windows.

Intel a prezentat la CES cipul Core Ultra Series 3, un nou procesor care va echipa majoritatea laptopurilor lansate în acest an. Cipul promite să revoluționeze aplicațiile AI și să deschidă noi oportunități, inclusiv în domeniul roboticii. Core Ultra Series 3 îmbunătățește autonomia bateriei și optimizează sunetul și imaginea în conferințele video, fiind parte a strategiei „echipei albastre” de a recâștiga terenul pierdut în fața AMD și Apple.

Samsung va prezenta gama Galaxy S26 pe 25 februarie, iar acestea vor fi disponibile în Europa începând cu 11 martie. Modelul de top, Galaxy S26 Ultra, este echipat cu Snapdragon 8 Elite Gen 5 și include camere foto îmbunătățite și încărcare rapidă de 60W. Modelele mai accesibile, S26 și S26 Plus, vor fi dotate cu procesoare Exynos în Europa, continuând astfel „tradiția” pe care Samsung o implementează deja de câțiva ani.

Rockstar Games va lansa GTA 6 pe 19 noiembrie, după multiple amânări. Dezvoltarea jocului a fost marcată de o mega scurgere de date în iunie anul trecut, când informații confidențiale despre GTA 6 au apărut online. În urma incidentului, 34 de angajați au fost concediați. GTA 6 promite o lume deschisă vastă, cu peste 700 de magazine accesibile, mall-uri, zgârie-nori cu lifturi funcționale și comori subacvatice.

