1. Cutremur la Primăria Capitalei: Ciprian Ciucu, acuzat oficial de DNA de luare de mită

JUSTIȚIE. Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat că primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a dobândit calitatea de suspect într-un dosar de luare de mită.

După ore în șir de audieri la sediul central al instituției, edilul Capitalei a ieșit în fața jurnaliștilor, vizibil marcat de situație, declarând public: „De-acum înainte, știu că voi înainta cu o tinichea de coadă”.

De ce te afectează: Această investigație reprezintă o lovitură extrem de grea adusă celei mai mari administrații locale din țară. Dincolo de miza politică, problemele penale ale primarului general riscă să blocheze sau să întârzie implementarea unor proiecte vitale de infrastructură urbană, modernizarea rețelelor de termoficare și investițiile strategice aflate în derulare în București.

2. Criză politică profundă: Premierul desemnat Adrian Veștea amână Guvernul, în timp ce PSD ezită și PNL se scindează

POLITICĂ. Instabilitatea de la Palatul Victoria atinge cote alarmante. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat oficial amânarea depunerii listei de miniștri și a programului de guvernare în Parlament. Mișcarea vine pe fondul ezitărilor venite dinspre PSD, care analizează retragerea sprijinului politic pentru acest cabinet. În paralel, războiul intern din PNL a explodat: Tribunalul Ilfov a suspendat astăzi deciziile de excludere sau sancționare luate de conducerea centrală (tabăra Bolojan) împotriva dizidenților liberali care îl susțin activ pe Veștea.

De ce te afectează: Acest blocaj politic prelungit paralizează deciziile guvernamentale majore. Fără un executiv stabil, implementarea reformelor din PNRR este blocată, ceea ce poate genera sancțiuni de la Bruxelles și neîncredere pe piețele financiare, ducând indirect la devalorizarea leului și la scăderea nivelului de trai.

3. Capcanele din roaming care îți pot umfla factura și starea de urgență pe două mari insule din Grecia

UTILITAR / VACANȚE. Începutul sezonului estival aduce avertismente severe pentru mii de români care își planifică concediile în afara țării. Experții în telecomunicații avertizează asupra unei „greșeli banale”: activarea automată a datelor mobile în zonele de graniță sau în țări non-UE (cum ar fi Turcia, Egipt sau statele din Balcanii de Vest), eroare care poate umfla factura de telefon cu sute de euro în doar câteva minute. Problemele nu sunt doar digitale: dacă ai ales ca destinație Grecia, autoritățile elene au declarat deja stare de urgență pe două insule extrem de populare din cauza lipsei acute de apă potabilă. De asemenea, dacă mergi în Bulgaria, prețurile la servicii și cazări înregistrează discrepanțe uriașe între stațiunile din nord și cele din sud.

De ce te afectează: Gestionarea defectuoasă a roaming-ului și lipsa de informare despre destinații îți pot transforma vacanța de vis într-un coșmar financiar și logistic. Verifică opțiunile tarifare înainte de a trece frontiera.

4. Elevii de clasa a IX-a vor studia opționale obligatorii de Inteligență Artificială și combaterea Fake News

EDUCAȚIE. Ministerul Educației a aprobat modificări structurale majore în programa școlară pentru liceeni. Începând cu noul an școlar, elevii care intră în clasa a IX-a vor avea în orar materii complet noi orientate exclusiv spre dobândirea de competențe digitale adaptate prezentului, dar și spre dezvoltarea gândirii critice. Pilonii centrali vor fi înțelegerea proceselor din spatele Inteligenței Artificiale (AI) și tehnicile de depistare și combatere a știrilor false (fake news).

De ce te afectează: Schimbarea are un impact direct pe termen lung asupra familiilor. Noua programă își propune să le ofere tinerilor instrumentele necesare pentru a naviga în siguranță pe internet, protejându-i de dezinformare, manipulare algoritmică și fraude cibernetice în mediul online.

5. Undă verde pentru autostrada Brașov-Făgăraș

INFRASTRUCTURĂ. Agenția Națională pentru Protecția Mediului a emis oficial astăzi acordul de mediu pentru proiectul Autostrăzii Brașov-Făgăraș, un pas birocratic esențial fără de care lucrările nu puteau fi scoase la licitație. Șoseaua de mare viteză va avea o lungime totală de 49,3 kilometri și va asigura o legătură vitală în centrul României.

De ce te afectează: Progresul înregistrat pe marile șantiere rutiere înseamnă reducerea considerabilă a timpilor petrecuți în trafic de către șoferi pe drumurile naționale aglomerate, scăderea ratei de accidente prin oferirea unor rute sigure și o conectivitate economică net superioară între regiunile istorice ale țării.

Rămâi pe Libertatea.ro pentru a urmări evoluția anchetei DNA de la Primăria Capitalei și măsurile economice luate pe fondul crizei guvernamentale.

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