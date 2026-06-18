11:04 - Acum o ora PSD se mai gândește dacă susține Guvernul Veștea Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, după ședința grupurilor reunite, că l-a informat pe premierul desemnat, Adrian Veştea, că partidul încă analizează dacă intră sau nu la guvernare. „L-am informat pe domnul Veștea că decizia PSD se mai lasă așteptată. Trebuie să convocăm forurile statutare și ne-am dori ca duminică să închidem dezbaterile interne și să luăm decizia de a intra în guvernul condus de Adrian Veștea”, a declarat Sorin Grindeanu. „E foarte important să discutăm despre un guvern rapid, peste orgolii. Trebuie să treacă România peste ambițiile mesianice pe care le arată unii și alții. La finalul săptămânii viitoare Parlamentul își închide activitatea. Acum avem un guvern în care 6 ministere în mod legal nu sunt conduse. I-am avertizat pe să fie atenți (miniștrii inlocuitori), eu nu cred ca mai au dreptul să semneze. Trecând aceste etape, eu îmi doresc, dacă PSD va hotărî în aceste zile, să avem rapid un guvern. E o chestiune pe care cred ca românii și o doresc”, a declarat liderul PSD. Întrebat de unde ar putea obține Veștea voturile pentru învestire, Grindeanu a răspuns: „Nu e treaba mea, eu răspund de cele 128 de voturi ale PSD. Nu e Sorin Grindeanu desemnat premier. E Adrian Veștea”.

11:04 - Acum o ora Surse Libertatea: Duminică ar putea avea loc depunerea listei de Guvernul Veștea Surse politice din PSD au declarat pentru Libertatea că duminică va fi Consiliu Politic National pentru a decide dacă intră sau nu la guvernare și aprobarea listei de miniștri. De asemenea, tot duminică ar putea avea loc depunerea listei de Guvernul Veștea. Iar votul pentru noul guvern votul va fi luni sau marți, potrivit informațiilor Libertatea.

11:04 - Acum o ora Grindeanu spune că Guvernul Veştea ar avea voturile necesare Potrivit surselor Libertatea, Sorin Grindeanu le-a spus în şedinţa parlamentarilor PSD că au strâns toate voturile necesare şi că Guvernul Veştea va trece. „Dacă vom mai face Guvern, vom face fără USR! Și am o mare problemă să mai facem majorități cu UDMR după modul în care s-au comportat în ultimele zile”, a mai spus Grindeanu în spatele ușilor închise. „Vă anunț că avem voturile. Dar vreau în aceste zile să cântărim foarte bine, vreau să dezbatem. Sunt lucruri pe care le dorim de la programul de guvernare. Duminică iîn CPN luăm decizia dacă da sau nu. Dacă da, votul este martți”, a afirmat Grindeanu.

11:04 - Acum o ora Ședință la grupurile parlamentare ale PSD A început ședința grupurilor parlamentare reunite ale PSD, în cadrul cărei social-democrații discută strategia partidului în contextul negocierilor pentru formarea viitorului guvern. La sosire, liderul partidului, Sorin Grindeanu, a părut nervos le-a spus jurnnaliștilor că va face declarații la finalul întâlnirii. Potrivit unor surse, Adrian Veștea nu participă la ședință.

10:16 - Acum 2 ore Vicepreşedinte USR: Această mascaradă trebuie oprită. Guvernul Veştea nu are susţinere Vicepreşedintele USR Radu Mihaiu afirmă, joi, că Guvernul Veştea nu are susţinere, iar ”această mascaradă trebuie oprită”. El afirmă că Guvernul Veştea, cu voturi multe lipsă, va costa România foarte mult. bani. ”Guvernul baronilor nu se poticneşte în politici sau proiecte, ci în marea împărţeală de resurse şi bani”, afirmă Radu Mihaiu. ”Ciolacu a dat 65 de miliarde de lei ca să ţină baronii loiali. Guvernul lui Veştea, cu voturi multe lipsă, va costa exponenţial mai mult. Când vedeţi titluri că se duc negocieri grele nu vă imaginaţi că există discuţii aprinse pe cât să fie TVA. Nici măcar despre ce primari să mai primească vreun teren de sport în pantă pentru comuna de 100 de locuitori”, a scris, miercuri, pe Facebook, vicepreşeedintele USR Radu Mihaiu. Potrivit acestuia, ”Guvernul baronilor nu se poticneşte în politici sau proiecte, ci în marea împărţeală de resurse şi bani”. „Cine şi unde controlează proiectele pe energie. Ce gaşcă controlează drumarii şi balastul? Care îşi vinde bateriile chinezeşti la suprapreţ pe bani publici? Şi câte şi mai câte. Nu au voturile. Asta vede oricine care ştie aritmetică elementară. Şi atunci cumpără la bucată. Doar că printre oportunişti, ca şi în piaţa liberă, atunci când oferta e redusă, creşte preţul. Fiecare vot pe care îl negociează PSD are o etichetă cu multe zerouri. Iar nota de plată o vor achita românii”, a mai transmis Mihaiu. Acesta apreciază că ”această mascaradă trebuie oprită”: ”Deja s-a mers prea departe cu forţarea unei soluţii care evident nu e viabilă şi total împotriva naturii. Guvernul Veştea nu are susţinere. Iar investirea lui va aduce falimentul României”.

10:16 - Acum 2 ore AUR nu va susține învestirea noului Executiv AUR nu va susține învestirea Guvernului Veștea și respinge ideea unei majorități parlamentare care să voteze noul Executiv. Liderul senatorilor AUR și președintele Consiliului Național al partidului, Petrișor Peiu, afirmă că formațiunea nu a fost contactată pentru negocieri și că nu există premise pentru susținerea viitorului cabinet. „Nimeni – nici Grindeanu, nici Nicușor Dan, nici Veștea – nu ne-au contactat, nu ne-au cerut să votăm guvernul. Cum pot să votez un guvern? Nu există o lume în care un partid votează un guvern din care nu face parte. Este exclus să votăm un astfel de executiv”, a declarat Peiu la Digi24. Senatorul susține că poziția partidului este una fermă și că a fost exprimată în mod constant. „Nu există o lume în care un partid votează un guvern din care nu face parte. Deci este exclus cu desăvârșire să votăm un guvern din care nu suntem parte”, a afirmat liderul AUR. Peiu a criticat și modalitatea în care a fost desemnat premierul, susținând că acesta nu beneficiază de susținerea unei majorități parlamentare. „Adrian Veștea este desemnat într-un mod care vizează sensul democrației noastre de către președintele Nicușor Dan. Deci nu are legitimitatea unei majorități parlamentare”, a spus acesta. Liderul senatorilor AUR a comentat și programul de guvernare, despre care afirmă că nu include măsurile considerate prioritare de partid. „După aia a apărut programul lor de guvernare. Este același ca programul Bolojan, ca programul Tomac. Pentru ce să votăm? Nicio referire la reducerea TVA, nicio referire la reducerea impozitului pe profit, nicio referire la indexarea pensiilor și așa mai departe. Toate chestiunile care sunt importante pentru noi nu apar acolo”, a declarat Peiu. Întrebat cum va proceda AUR la votul de învestire, Petrișor Peiu a afirmat că parlamentarii formațiunii nu vor susține Executivul. „Nu vor vota, nu vor participa la vot, nu vor lua bilele”, a precizat acesta. Potrivit senatorului, există și posibilitatea ca reprezentanții AUR să nu fie prezenți în sala de plen în momentul votului. „Sau chiar nu vom fi în sală – una din două”, a adăugat el. În paralel, formațiunea solicită modificarea procedurii de audiere a miniștrilor în comisiile parlamentare, argumentând că actualul format este prea scurt și nu permite o analiză serioasă a candidaților. „Noi vom cere ceea ce am cerut dintotdeauna de ani de zile, la procedurile de învestire a guvernului, să avem audieri normale, nu formale pentru fiecare ministru. Până acum a fost o audiere ca regulă de 30 de minute, dintre care un sfert de oră prezentarea ministrului propus”, a explicat Peiu. Acesta susține că fiecare ministru ar trebui să fie audiat într-un interval considerabil mai mare. „Vrem audieri normale, în care să avem și noi dreptul să punem întrebări, nu ca până acum. Fiecare comisie să aibă un termen rezonabil, măcar de 3 ore”, a declarat liderul senatorilor AUR. Potrivit acestuia, poziția partidului rămâne una de opoziție față de actualul demers politic, iar susținerea Guvernului Veștea este exclusă în actuala formulă.

09:00 - Acum 4 ore Adrian Veştea este așteptat să depună joi, la Parlament, programul de guvernare şi lista miniştrilor Premierul desemnat, Adrian Veştea, urmează să depună joi, la Parlament, programul de guvernare şi lista noului Cabinet. Miercuri seară, într-o postare pe Facebook, Veştea afirma că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare, precizând că fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, pentru respectarea ţintelor asumate privind deficitul, şi că va fi prezentat un plan realist, aplicabil şi sustenabil. „Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societăţii şi posibilităţile bugetare ale statului. În această perioadă, evaluăm cu atenţie fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente şi să poată fi puse în practică. Joi, în prima parte a zilei, vom depune la Parlament programul de guvernare şi lista miniştrilor”, anunţa premierul desemnat. În acel mesaj, Veştea se arăta încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcţional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate şi soluţii concrete pentru cetăţeni. „Mai puţine orgolii şi dispute politice! Mai multă responsabilitate! Mai multă muncă pentru România!”, a conchis Veștea. Marți, liberalii i-au cerut din nou lui Adrian Veștea să-și depună mandatul, după ce ultimatumul dat de PNL a expirat. Într-o postare pe Facebook, secretarul general al partidului, Dan Motreanu, a reamintit deciziile de luni seară ale Biroului Politic Național şi i-a cerut preşedintelui Nicuşor Dan să convoace noi consultări. Premierul desemnat a anunțat, însă, că nu renunță la nominalizare și că își va duce demersul pâă în Parlament. Premierul desemnat a transmis un mesaj categoric, subliniind că decizia președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza reprezintă o responsabilitate pe care o va asuma până la capăt, în ciuda riscului de a fi exclus din propriul partid. „Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Cred că, mai ales în momente dificile, interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic”, a declarat Adrian Veștea. Între timp, Cătălin Predoiu, care face parte din grupul Veştea, şi-a anuntat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte PNL, iar tabăra Bolojan încearcă să amâne votul din Parlament până săptămâna viitoare. România, în criză politică din 20 aprilie România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”. Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac. Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE Urmărește cel mai nou VIDEO

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