41% dintre angajatorii români și-au păstrat planurile de recrutare de la începutul anului, în ciuda contextului economic și geopolitic, conform celui mai recent sondaj eJobs. 20% au înghețat complet angajările și un sfert au redus volumele de recrutare. Totuși, 13% au angajat mai mult decât estimaseră inițial și 31% au avut creșteri salariale pentru a compensa inflația. Doar 19% au tăiat sau plafonat salariile.

3 din 10 absolvenți români nu își găsesc de lucru. Rata de angajare imediat după facultate e de puțin peste 70% la noi, față de 90% în Germania, Malta sau Olanda. Pentru a crește șansele tinerilor, Ministerul Educației reintroduce, după 20 de ani, programele de licență cu dublă specializare. Astfel, studenții învață un an în plus, dar obțin competențe în două domenii diferite.

Cererea pentru specialiștii în Inteligența Artificială a explodat! Un studiu PwC arată că joburile care cer competențe AI, precum machine learning sau prompt engineering, au crescut de aproape 8 ori mai rapid în ultimii 5 ani, cu un avans de 69%. Spre comparație, piața totală a muncii a crescut cu doar 9%. Studiul a analizat peste un miliard de anunțuri de angajare de pe șase continente.

Ministerul Muncii vine cu un pachet de măsuri pentru reducerea exodului tinerilor. Printre acestea, prima de stabilitate destinată tinerilor care nu lucrează și nu studiază. Astfel, la prima angajare full time pe perioadă nedeterminată, aceștia primesc până la 1250 lei lunar în primii 2 ani. Statul oferă și o primă de instalare și acoperă parțial chiria celor care se mută în alt oraș pentru a munci.

Șomajul a ajuns la 6,5% în primul trimestru din 2026, cu peste jumătate de milion de români aflați în căutarea unui loc de muncă. Cea mai afectată categorie este a tinerilor sub 24 de ani, unde șomajul sare de 27%. Practic, 1 din 4 tineri nu reușește să se angajeze, deși aplicările pe această categorie de vârstă sunt în creștere.

Până data viitoare, caută-ți jobul dorit pe eJobs și iajob.ro și îți țin pumnii să îl și găsești!



Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE