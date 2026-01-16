Posibile probleme de instabilitate au fost identificate în zona taluzului adiacent căii ferate București-Brașov, în cadrul lucrărilor pentru descărcarea rutieră A3 Bușteni-Azuga, informează publicația Club Feroviar, citată de Libertatea. De vină ar fi defrișările recente, prin care au început să se vadă elemente de infrastructură feroviară care nu puteau fi evaluate anterior din cauza vegetației dense.

În România există 15 Curți de Apel civile și una militară. Dacă intrați pe Libertatea.ro, aflați dintr-o investigație spectaculoasă cine sunt și ce venituri au președinții-baroni ai acestor instituții, care au sărit în apărarea stăpânei Sistemului, faimoasa Lia Savonea. Între controverse găsim un soț scăpat de pușcărie, afaceri cu șeful PSD, Sorin Grindeanu, și rude angajate în sistem.

Expertul în fiscalitate Ovidiu Bunget a explicat pentru Libertatea aberația noului sistem de impozitare a mașinilor. Taxe crescute pentru mașina Euro 6 cu motor mic și scăzute pentru „tancuri” cu Euro 3 arată că în timp ce impozitul pentru o mașină cu capacitate cilindrică mică și normă de poluare mare (Euro 6) crește, impozitul pentru o mașină cu motor mare și normă de poluare Euro 3 scade.

Curtea de Conturi semnalează nereguli grave la Berceni, Prahova: cardurile primăriei, folosite de Crăciun, la benzinării din Maramureș. Bilete de avion de 10.000 de euro, fără documente justificative. Auditorii au stabilit că alimentările de carburant au fost efectuate în perioada sărbătorilor de iarnă și la Arad, Timiș, Sibiu, Constanța, Giurgiu sau Vrancea. Libertatea are și părerea simpaticei primărițe Cosmina Pandele.

Manfred Genditzki, 65 de ani, un german condamnat pe viață pentru crimă, va primi despăgubiri în valoare de 1,3 milioane de euro, după ce a stat pe nedrept peste 13 ani în închisoare, relatează Bild, citat de Libertatea. Acesta a fost bănuit de uciderea brutală a unei femei în vârstă de 87 de ani, găsită în cada din baie, în 2008, cu vânătăi la cap. Analize ulterioare și tenacitatea avocatei sale au demonstrat că bătrâna alunecase și omul avea un alibi solid.

