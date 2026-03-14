Nicușor Dan a declarat pe voce gravă că CSAT a aprobat decizia de a amplasa pe teritoriul României avioane americane de realimentare pentru războiul cu Iran. „România e o țară sigură, iar românii nu au motive de îngrijorare”, a spus apăsat, asumând o decizie strategică. În ciuda întreruperilor ședinței de către aleșii AUR, Parlamentul a aprobat hotărârea. Cu o zi înainte de vizita lui Zelenski la București, Simion și AUR au transformat dezbaterea într-un spectacol sonor: huiduieli, vuvuzele, vacarm, invadarea spațiului. Nonverbal, zgomotul intenționat e strategie de dominare: blochează și mută atenția din argument în conflict și frică.

Războiul din Iran scumpește benzina. Ministrul Energiei a fost invitat în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Când explică public scenariul benzinei la 10 lei, ministrul Energiei încearcă să ne convingă că are prețul la pompă sub control. Dar mimica îl trădează: sprâncene ridicate, zâmbet tensionat, mâini încrucișate defensiv. Sunt gesturi prin care justifică o criză prelungită. Verbal declară că „avem rezerve de petrol”, dar corpul și privirea transmit îngrijorare cu privire la un conflict militar imprevizibil.

Președintele se confrunta cu opoziție din toate direcțiile. Înainte de protestele antirăzboi ale susținătorilor AUR, a mers în mijlocul celor care critică propunerile PSD la șefia parchetelor. Cu câteva zile înainte, în fața protestatarilor de la Cotroceni care criticau propunerile PSD pentru șefia parchetelor, Nicușor Dan a ridicat vocea că are „de o sută de ori mai multe informații”. Postura președintelui trădează însă tensiune: umerii rigizi, zâmbet scurt, privirea care evită contactul direct cu oamenii din mulțime. În comunicarea nonverbală, a evita privirea e gest de autoapărare. Confruntat cu propriii susținători care cer reforme în justiție, Nicușor Dan pierde controlul într-un mediu tot mai ostil.

Sub tirul întrebărilor jurnaliștilor despre repatriere fiicei lui Ponta, Țoiu a răspuns pe un ton tăios. La începutul conferinței, gesturile au fost didactice, dar pe măsură ce jurnaliștii insistau să afle dacă l-a sunat pe consulul din Dubai să împiedice un minor să se îmbarce, ministra și-a controlat tot mai greu vocea și respirația. Verbal s-a străduit să închidă disputa, dar întrebările au iritat-o și nu i-au permis să elaboreze argumentele instituționale. Într-o declarație ulterioară audierii din Parlament, ministra a lăsat să se înțeleagă că cineva a sunat la consulat să intervină pentru fiica lui Ponta, dar nu a lămurit dacă ea sau altcineva a blocat intervenția.

La câteva zile după bombardarea Iranului, afectat de pierderea de vieți în rândul soldaților americani, în Biroul Oval, Trump stă în centru, iar liderii religioși, pastori și prezbiteri, își pun mâinile pe el în rugăciune. Imaginea e încărcată religios: corpul liderului devine simbol. Trump rămâne nemișcat, cu ochii închiși și capul ușor plecat. Nonverbal, gestul simbolizează credință și comuniune. Religia devine la Casa Albă decorul simbolic al puterii politice, ceea ce displace susținătorilor laicizării statului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE