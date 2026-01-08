5 știri by Libertatea – Tech: De la laptopuri extensibile la TV-uri uriașe în 2026

Samsung vrea să dubleze numărul dispozitivelor cu funcții „Galaxy AI” până la sfârșitul lui 2026, susținând extinderea tehnologiei. Telefoanele și tabletele vor fi alimentate de modelul Gemini, dezvoltat de Google, care a fost integrat în 400 de milioane de astfel de produse mobile până în 2025. De altfel, CEO-ul Samsung, T M Roh a subliniat ambiția companiei sale de a recâștiga poziția de lider pe piața globală de smartphone-uri, depășind Apple.

La CES, Samsung a lansat primul televizor Micro RGB de peste trei metri din lume, care promite să redea 100% din gama de culori BT.2020. Tehnologia Micro RGB elimină iluminarea tradițională, utilizând diode microscopice pentru culori mai vibrante. În plus, televizorul include funcții avansate precum Vision AI Companion, recomandări personalizate și AI Soccer Mode Pro. Din păcate, prețul și disponibilitatea acestui TV rămân necunoscute.

Lenovo a prezentat un laptop concept impresionant, Legion Pro Rollable, cu un ecran flexibil OLED de 16 inci ce se poate extinde până la diagonale de 21,5 sau 23,8 inci. Laptopul este, de fapt, un Legion Pro 7i la bază, unul care păstrează porturile și suportul pentru Nvidia RTX 5090, dar care adaugă însă un display suplimentar care permite trecerea de la aspectul standard 16:10 la 21:9 sau chiar la un ultra-wide 24:9, doar prin apăsarea unor butoane.

La același CES 2026, Republic of Gamers, divizia de gaming a producătorului Asus, a anunțat o colaborare cu Xreal pentru lansarea ochelarilor ROG Xreal R1. Aceștia sunt primii ochelari de gaming cu display microOLED Full-HD cu o rată de refresh de 240Hz, numai buni pentru gamerii competitivi. Ei se conectează direct la ROG Ally printr-un cablu USB-C, fără configurații complicate și sunt compatibili și cu laptopuri, telefoane sau console.

Motorola a lansat primul său smartphone pliabil de tip „carte”, pe numele său Razr Fold. Device-ul are un ecran extern de 6,6 inci și un display flexibil principal de 8,1 inci. Telefonul va avea suport și pentru stylusul Moto Pen Ultra, o funcție apreciată, care e mai nou absentă pe Samsung Fold. Camera foto va include senzori Sony de 50MP și opțiuni pentru Dolby Vision. Mai multe detalii despre disponibilitate și preț vom avea în lunile următoare, ne asigură Motorola.

