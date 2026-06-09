17 ianuarie 2017, ultimul accident mortal în Hoboken

Hoboken, un oraș cu o densitate a populației uriașă, situat chiar peste râul Hudson de New York, numără peste 60.000 de locuitori înghesuiți pe o suprafață de doar trei kilometri pătrați. Cu un trafic pietonal masiv și mii de mașini care traversează zilnic zona, rețeta clasică ar fi indicat un număr uriaș de victime. Cu toate acestea, din anul 2017 și până în prezent, în Hoboken nu a mai murit niciun om în trafic.

Pe 17 ianuarie 2017 a avut loc ultimul accident mortal în Hoboken, când un pieton în vârstă de 89 de ani a fost lovit de o mașină și ucis. De atunci, orașul a strâns 9 ani consecutivi în care niciun șofer, pasager, pieton, motociclist sau biciclist n-a murit în accidente rutiere.

Secretul din Hoboken se numește daylighting (în traducere liberă, „aducerea la lumină”). Este o măsură de infrastructură atât de simplă, încât pare incredibil că nu este aplicată la scară largă în toată lumea.

Conceptul presupune eliberarea completă a unghiurilor de vizibilitate în absolut toate intersecțiile. În mod concret, autoritățile au interzis prin lege parcarea oricărui vehicul la o distanță mai mică de 7,5 metri de o trecere de pietoni sau de colțul unei intersecții.

18 euro pentru fiecare intersecție

Pentru a se asigura că șoferii respectă această regulă, primăria nu a așteptat ca poliția să dea amenzi, ci a blocat fizic spațiul. Cu un cost ridicol de mic — aproximativ 18 euro (20 de dolari) per intersecție —, edilii au cumpărat stâlpișori flexibili din plastic (boulonzi) și vopsea galbenă pentru borduri. Acești piloni au fost montați exact în spațiile unde mașinile obișnuiau să parcheze ilegal pe colț.

Când ajung într-o intersecție, șoferii au o vizibilitate perfectă la 180°. Nu mai sunt obligați să „scoată botul mașinii” orbește printre dube sau SUV-uri parcate ilegal pentru a vedea dacă vine cineva. Copiii, bătrânii sau părinții cu cărucioare nu mai trebuie să pășească pe carosabil printre mașini parcate ca să vadă dacă se apropie un vehicul. Ei sunt vizibili de pe trotuar.

Pe lângă această măsură, Hoboken a redus limita generală de viteză la 32 km/h (20 mph) și a reconfigurat străzile largi, îngustându-le pentru a forța șoferii să circule mai încet, o strategie cunoscută sub numele de Vision Zero.

România e prima în Europa la numărul de morți pe șosele

În timp ce Hoboken salvează zeci de vieți cu vopsea și stâlpi de plastic, România rămâne, conform datelor oficiale ale Comisiei Europene, pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de morți pe șosele raportat la populație, cu o medie de 86 de decese la un milion de locuitori (față de media UE de 46).

Dacă privim radiografia accidentelor mortale din mediul urban din România, cifrele arată că intersecțiile din marile noastre orașe sunt capcane mortale din cauza fix aceleiași probleme pe care americanii au rezolvat-o cu 18 euro: lipsa de vizibilitate cauzată de mașinile parcate ilegal pe trecerile de pietoni și în colțurile intersecțiilor.

Potrivit ultimelor statistici centralizate de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), orașele cu cele mai multe accidente rutiere grave și mortale sunt București, Iași, Constanța, Cluj și Timișoara.

Anual, în București se înregistrează peste 400 de accidente rutiere grave, soldate cu zeci de morți și sute de răniți grav. Principalele victime sunt pietonii loviți pe treceri sau în intersecții, unde vizibilitatea șoferilor este complet blocată de mașini parcate neregulamentar.

În orașele din România, colțurile intersecțiilor și primii metri de dinainte de trecerile de pietoni sunt locurile preferate de parcare „pe avarii” pentru livratori, aprovizionare sau șoferi care blochează vizibilitatea.

Aplicarea unui sistem similar cu cel din Hoboken ar costa primăriile din România sume modice. Totuși, blocarea acelor spații cu stâlpișori se lovește adesea de rezistența șoferilor care se plâng de dispariția locurilor de parcare.

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