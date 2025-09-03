Anna este „a doua doamnă”

Summitul OCS și parada militară pentru aniversarea a 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial au atras atenția în China.

Președintele chinez Xi Jinping a găzduit 25 de lideri străini la aceste evenimente. Soția sa, Peng Liyuan, a întâmpinat primele-doamne ale țărilor participante.

O apariție a atras atenția în mod deosebit: Anna Hakobyan, soția premierului armean Nikol Pashinyan (50 de ani).

Ea este, de fapt „a doua doamnă” a țării, dar își reprezintă țara mai des decât prima-doamnă Anahit Minasyan (soția președintelui de la Erevan, Vahagn Khachaturyan), care nu apare des în public.

„Greu de spus dacă a fost o provocare sau doar o greșeală vestimentară”

În conservatoarea Asie, Anna Hakobyan a optat pentru o ținută îndrăzneață care i-a pus în evidență formele, au semnalat criticii de modă.

Ținuta a contrastat puternic cu vestimentația altor prime-doamne prezente, precum Emine Erdogan din Turcia sau reprezentantele Malaysiei și Egiptului, care purtau hijab

„Este greu de spus dacă a fost o provocare sau doar o greșeală vestimentară”, au transmit experții, care au observat că „rochia îi punea în valoare bustul generos”.

Jurnalista care își expune atuurile fizice

Anna Hakobyaan este jurnalistă de profesie și obișnuită cu atenția publică. Pe contul său de Instagram, nu pare preocupată de formalități și își expune adesea atuurile fizice.

Ieri, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing au stat lângă Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un, la parada dedicată marcării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în Al Doilea Război Mondial.

