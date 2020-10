Fiica rememorează ultima seară în care și-a văzut mama în viață. Seara de 22 septembrie: “De sâmbătă spre duminică s-a simțit rău. A vomitat, a avut diaree. Am crezut sincer că e enterocolită, asta nu mai sunt sigură dacă am spus la 112. Apoi m-am gândit că poate e o nevralgie. Nu sunt cadru medical să știu ce avea exact. Nu avea antecedente de probleme cardiace”.

“Era 22.00. M-a sunat tata și m-a rugat să merg la ei, că mama nu se simte bine. Părinții mei sunt persoane cu handicap, sunt surdo-muți amândoi. M-am dus la ei și am sunat la 112, după ambulanță”, spune fata.

“Mama era conștientă. Mi-a spus că o doare în piept, că are dureri mari. Spunea că atunci când inspiră o doare foarte tare”, e starea în care și-a găsit mama.

“I-am repetat medicului că are dureri mari, a spus că sigur e nevralgie”

A urmat apelul disperat la 112: “M-au transferat la salvare și am zis că mama nu se simte bine. M-a întrebat ce o doare, i-am spus că are dureri în piept. Apoi m-a întrebat de când e în starea asta. De la 112 mi-a spus ce să-i dau, mi-a dat tratament, l-am și notat. I-am repetat medicului de la 112 că are dureri foarte mari. Am întrebat dacă poate fi de la inimă, dacă-i ceva grav”.

Am întrebat dacă nu poate cineva să vină să o vadă. A spus că nu, că pentru așa ceva ei nu vin. A spus că sigur e nevralgie. M-am calmat, nu m-am gândit atât de departe, am spus că nevralgia trece. Am închis telefonul, dar nu puteam sta așa. Mama avea dureri foarte mari, spunea că nu mai poate. Atunci am decis că mergem la Genesys, la centrul de permanență. Mărturia fiicei, pentru Aradon:

Cum să cobori de la etajul patru cu omul în brațe

Din cauza durerilor foarte mari, femeia nu putea sta în picioare.

“Așa am coborât cu ea de la etajul patru, în brațe. Nu putea umbla, nu mai avea putere”, a povestit fiica.

Membrii familiei spun că, la centrul de permanență, cadrele medicale și-au dat seama repede că au de-a face cu un infarct: “Aici i s-a dat un calmant puternic. Am așteptat, au văzut că nu trece durerea și atunci au spus că sigur a făcut infarct. Au sunat la 112 și au spus că e urgență. A venit ambulanța, apoi am tot stat în parcare vreo 20 de minute”.

Mama era în ambulanță. I-au făcut EKG și pe urmă a ieșit doctorița sau asistenta din ambulanță să ne spună că aparatele arată că a făcut infarct, dar a spus că, pentru a fi siguri, trebuie să meargă la spital. Fiica femeii:

Spitalul Județean de Urgență Arad: “Infarct masiv”. Doctorul care lipsește

La Spitalul Județean de Urgență Arad, din cauză că protocolul anti-Covid nu permite, abia a reușit să intre: “Mama e o persoană cu handicap, e surdo-mută, iar eu știu limbajul semnelor. Cu greu au fost de acord să mă lase să intru. La un moment dat m-au scos afară, au văzut apoi că nu se înțeleg cu ea, iar m-au chemat înapoi”.

“Au venit analizele, ne-au spus că a făcut un infarct masiv și ne-au întrebat dacă suntem de acord să o transfere la Timișoara, să-i facă o intervenție, să-i desfunde vasele, pentru că Spitalul Județean din Arad nu are un doctor care să facă acea intervenție, numai până la ora 14:00. La spital am ajuns după ora 23:00”, explică fiica îndurerată.

Astfel, o autospecială SMURD a transportat-o pe femeie la Timișoara, la Institutul de Boli Cardiovasculare, singura unitate medicală din zonă unde se putea efectua intervenția de care avea nevoie.

Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara: “Stare critică”. Pacientul nu a supraviețuit procedurii

“Pe la ora 2.00, m-a sunat medicul de gardă, mi-a spus că mama a ajuns, că e într-o stare critică și că ei fac tot ce pot. Dimineața mi-a spus că i-au făcut procedura, doar că a intrat în comă și la 6.45 a murit”, e finalul trist.

Dacă venea ambulanța când am sunat prima oară și dacă aveam doctor în Arad, câștigam 3-4 ore. Nu vreau să fac rău nimănui, dar așa ceva nu vreau să se mai întâmple. Poate fi mama oricui data viitoare. Suni la Ambulanță și nu vin dacă ți-e rău. Fiica femeii:

Anchetă la Ambulanță: “Ascultăm înregistrările de la 112”

Întrebat despre acest caz de jurnaliștii Aradon, directorul Serviciului de Ambulanță Județean Arad, Raveca Nicoară, spune că “ne-am autosesizat și am demarat o anchetă internă. A doua zi ne-am autosesizat. Am aflat cele întâmplate, vom asculta înregistrările de la 112, vom clarifica situația”.

Spitalul Județean Arad: “Revascularizarea de urgență nu se poate realiza la noi”

“Medicul cardiolog de gardă a fost solicitat de urgență, în Unitatea Primiri Urgențe, unde a constatat starea gravă a pacientei – infarct miocardic acut ischemic cu supradenivelare de segment (STEMI) și șoc cardiogen. Protocolul prevede revascularizarea de urgență, procedura care nu se realizează la Arad, deoarece Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad nu este inclus în Programul Național STEMI. Conform protocolului în vigoare, pacienții trebuie trimiși la cel mai apropiat centru, în cazul nostru la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara”, a declarat dr. Adina Pop Moldovan, medic-șef Secție Clinică Cardiologie.

