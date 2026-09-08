Regiunea izolată și măturată de vânturi din sudul Argentinei devine noua țintă strategică pentru marii dezvoltatori de infrastructură digitală și inteligență artificială. În condițiile în care expansiunea centrelor de date întâmpină o opoziție tot mai fermă în Statele Unite și Europa, din cauza consumului uriaș de energie și a impactului asupra mediului, giganții din domeniul tehnologiei își îndreaptă atenția către pusta din Patagonia. Investitorii analizează deja proiecte care variază de la unități pilot de 20 de megawați până la complexe gigantice de 3.000 de megawați.

Principalele atracții ale regiunii sud-americane sunt climatul rece, resursele energetice abundente și suprafețele vaste de teren nepopulat. Răcirea milor de servere necesită resurse financiare și logistice considerabile, iar temperaturile scăzute din Patagonia reduc semnificativ costurile operaționale ale sistemelor de climatizare. În plus, zona beneficiază de acces la gazul de șist din zăcământul Vaca Muerta, dar și de potențial masiv pentru energie eoliană și hidroelectrică, scrie Reuters.

Spre deosebire de Virginia de Nord sau comunitățile europene unde localnicii protestează împotriva fermelor de servere – acuzând scumpirea utilităților, suprasolicitarea rețelelor electrice și poluarea fonică – proiectele din Argentina se dezvoltă în prezent fără tensiuni sociale. Lipsa unei opoziții publice se datorează în principal densității reduse a populației și faptului că infrastructura masivă nu a afectat încă în mod direct comunitățile locale.

Politica pro-business promovată de administrația de la Buenos Aires și reformele economice recente au creat un cadru atractiv pentru capitalul străin. Firmele din domeniul energiei și dezvoltatorii imobiliari industriali curtează activ așa-numiții „hyperscalers” – marile corporații care operează rețele de date la scară mondială – pentru a încheia primele acorduri comerciale majore.

Miza depășește simpla stocare de date, vizând direct infrastructura necesară pentru antrenarea noilor modele de inteligență artificială, un proces care necesită putere de calcul fără precedent și o alimentare neîntreruptă cu energie. În timp ce infrastructura globală de energie este pusă la încercare de apetitul companiilor de tehnologie, vânturile reci din Patagonia ar putea deveni motorul invizibil al viitorului digital.

Regiunea Patagonia se află la vârful sudic al Americii de Sud, cunoscută pentru vârfurile sale muntoase zimțate, peisajele deșertice și ghețarii masivi. În provincia Neuquén din Argentina, situată în Patagonia, importantul generator de energie electrică Pampa Energia promovează construirea unui centru de date care ar urma să fie amplasat lângă centrala termică Loma de la Lata a companiei. Acesta ar consuma până la 500 de megawați de energie din apropiere, Vaca Muerta, una dintre cele mai mari formațiuni de gaze de șist din lume, a declarat Ruben Turienzo, directorul comercial pentru electricitate al companiei.

OpenAI a anunțat în octombrie anul trecut că va colabora cu compania locală Sur Energy pentru un centru de date alimentat cu energie curată, în valoare de până la 25 de miliarde de dolari, cu o capacitate de până la 500 MW. În iulie, agenția de comunicații din Argentina a anunțat că intenționează să creeze o a doua stație de aterizare pentru cabluri de fibră optică, pentru a face Patagonia mai prietenoasă cu centrele de date.

Deși Patagonia are resurse energetice și o climă favorabilă, infrastructura și conectivitatea rămân obstacole.„Nu este un produs care caută un cumpărător — cineva trebuie să-l construiască”, a spus Lutz, consultantul.