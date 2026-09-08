Un pasager al companiei Wizz Air s-a răzgândit în timpul unui zbor către Creta, Grecia, cerând să se întoarcă în Budapesta, Ungaria. Fără bilet pentru retur, compania l-a transportat gratuit acasă, relatează Onet, care preia portalul maghiar 444.hu.

Un pasager al companiei aeriene Wizz Air a decis să renunțe la călătoria sa către insula Creta în timpul procesului de îmbarcare pe aeroportul din Budapesta.

Bărbatul s-a răzgândit pe ultima sută de metri, coborând de pe scările avionului pentru a se întoarce în terminal. După ce și-a retras biletul, i s-a permis să urce din nou la bord, cu aprobarea căpitanului, atunci când a declarat că și-a schimbat decizia.

În timpul zborului spre Heraklion, pasagerul a avut o nouă schimbare de planuri. Acesta a explicat ulterior că motivul călătoriei sale „nu mai avea sens” și că intenționa să se întoarcă în Budapesta.

Deși nu avea un bilet de întoarcere, echipajul Wizz Air a intervenit pentru a rezolva situația, consultându-se atât cu căpitanul, cât și cu echipa de la sol din Heraklion.

La aterizare, în timp ce pasagerii părăseau aeronava, bărbatul a rămas pe loc, așteptând un răspuns. După aproximativ 10 minute, un angajat al aeroportului a urcat la bord cu un nou bilet de îmbarcare pentru zborul de întoarcere la Budapesta.

Pasagerul nu a fost nevoit să părăsească avionul sau să treacă din nou prin controlul de securitate, iar călătoria de întoarcere i-a fost oferită gratuit.