Un tânăr de 20 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, condamnat în Germania la 10 ani de închisoare pentru furt calificat, a fost depistat de polițiștii de frontieră la intrarea în România, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Albița, conform Ziarul de Iași.

Românul de 20 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, era condamnat în Germania la 10 ani de închisoare pentru furt calificat. Acesta a fost depistat de polițiștii de frontieră la intrarea în România, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Albița.

Tânărul era pasager într-un autoturism care se prezenta pentru efectuarea formalităților de intrare în țară.

Polițiștii de frontieră din cadrul PTF Albița, structură a ITPF Iași, au făcut verificările necesare și au descoperit că pe numele acestuia exista o alertă pentru punerea în aplicare a unui mandat de arestare emis de autoritățile din Germania.

Tânărul avea de executat o pedeapsă de 10 ani de închisoare, după ce a fost condamnat pentru furt calificat în Germania. Fapta a fost comisă, potrivit autorităților, în cadrul unui grup organizat.

După identificarea alertei, tânărul a fost reținut de polițiștii de frontieră.