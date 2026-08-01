Cum sunt eșalonate licitațiile pe piața internă

Suma stabilită de Executiv reflectă nevoile mari de finanțare ale statului, pe fondul presiunilor bugetare continue și al necesității de a acoperi scadențele unor datorii mai vechi.

Planul de refinanțare al Ministerului Finanțelor pentru luna august este atent structurat, urmărind atragerea unei sume de cel puțin 7,2 miliarde de lei pentru acoperirea deficitului și refinanțarea datoriei publice. Autoritățile mizează pe două instrumente financiare principale pentru a asigura necesarul de lichiditate din partea băncilor comerciale, relatează Agerpres.

O primă componentă a acestei strategii o reprezintă emisiunea de certificate de Trezorerie, prin care statul își propune să obțină 1,4 miliarde de lei. Aceste titluri pe termen scurt au rolul de a furniza resurse rapide pentru cheltuielile curente ale bugetului.

Cea mai mare parte a sumei va fi asigurată însă prin vânzarea de obligațiuni de stat pe termen mediu și lung, valoarea vizată fiind de 5,8 miliarde de lei. Aceste instrumente ofertează maturități extinse și garantează o stabilitate mai mare a finanțării pe termen lung.

Programele de împrumut vor fi derulate prin emisiuni periodice de titluri de stat și certificate de trezorerie. În prima etapă, Ministerul Finanțelor au programat licitații pentru certificate cu maturități pe termen scurt, urmate de emisiuni de obligațiuni pe termen mediu și lung, care se pot întinde până la 10 sau 15 ani.

Pe lângă suma de bază licitată direct, instituția a prevăzut și o sesiune suplimentară necompetitivă, dedicată băncilor din sistemul bancar local, valoarea acesteia fiind de peste 900 de milioane de lei adăugați la volumul inițial.

Ce înseamnă pentru datoria publică

Sursele financiare atrase prin aceste operațiuni vor fi folosite prioritar pentru refinanțarea datoriei publice ajunse la termen și pentru acoperirea deficitului bugetar actual. Experții financiari atrag atenția că o prezență constantă și accentuată a statului pe piața bancară internă poate menține costurile de creditare la un nivel ridicat.

Atunci când Ministerul Finanțelor absoarbe o cantitate mare de lichiditate din sistem, băncile au la dispoziție mai puține resurse pentru a credita sectorul privat sau populația. În plus, randamentele oferite la titlurile de stat influențează direct dobânzile de pe întreaga piață financiară, un factor esențial pentru evoluția economică din a doua jumătate a anului.

România, pe primul loc în UE la costul datoriei publice

România conduce clasamentul UE în ceea ce privește costul mediu al datoriei publice guvernamentale, conform datelor Eurostat. În 2025, acest indicator a ajuns la 5,2%, depășind Polonia (4,5%), Cehia (3,1%) și Italia (3%). La polul opus, Irlanda a înregistrat cel mai mic cost, de doar 1,4%, urmată de Luxemburg (1,5%) și Țările de Jos (1,7%).

Românii au împrumutat statului 18,78 miliarde de lei prin programele Fidelis și Tezaur în primele cinci luni din 2026, ceea ce înseamnă o scădere semnificativă față de cele 22,72 miliarde de lei atrase în aceeași perioadă a anului 2025, potrivit datelor analizate de publicația Profit.ro.





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