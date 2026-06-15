Petrolul a scăzut cu până la 5% după acordul SUA-Iran

Reacția piețelor a fost rapidă. Prețul petrolului american West Texas Intermediate a coborât cu până la 4,9%, la 80,70 dolari pe baril, apropiindu-se de pragul de 80 de dolari pentru prima dată de la începutul lunii martie. Petrolul Brent, referința internațională, a scăzut cu 4,4%, la 83,47 dolari pe baril. Ambele contracte se retrag astfel de la nivelurile atinse la începutul conflictului, când prețurile au urcat peste 110 dolari pe baril.

Scăderea petrolului a calmat temerile investitorilor că energia scumpă ar putea alimenta din nou inflația și ar putea obliga băncile centrale să majoreze dobânzile.

Donald Trump: „Lăsați petrolul să curgă!”

Donald Trump a anunțat acordul pe rețelele sociale, chiar în ziua în care și-a marcat a 80-a aniversare.

„Acordul cu Republica Islamică Iran este acum complet”, a scris președintele american.

Trump a spus că autorizează redeschiderea fără taxe a Strâmtorii Ormuz și ridicarea imediată a blocadei navale americane.

„Navele lumii, porniți motoarele. Lăsați petrolul să curgă!”, a transmis Donald Trump.

Anunțul a fost confirmat și de partea iraniană. Kazem Gharibabadi, ministru adjunct de externe al Iranului, a declarat la televiziune că acordul pune capăt „imediat” războiului. El a mai spus că discuțiile pentru un „acord final” vor avea loc în următoarele două luni.

Ceremonia de semnare este programată în Elveția, pe 19 iunie, după o mediere anunțată de Pakistan, dar conținutul exact al acordului rămâne neclar. AFP notează că înțelegerea vine după săptămâni de negocieri dificile și după amenințări repetate ale lui Donald Trump privind noi atacuri, dacă Iranul nu acceptă un acord.

Bursele au crescut puternic în Asia

Bursele asiatice au reacționat cu creșteri importante. La Tokyo, indicele Nikkei 225 a urcat cu 5%, până la 69.317,50 puncte. La Seul, acțiunile au crescut puternic, susținute de companiile din tehnologie. Investitorii au cumpărat masiv acțiuni ale firmelor de cipuri și tehnologie, după valul de optimism declanșat și de listarea SpaceX, compania lui Elon Musk, care a avut o ofertă publică inițială record, de 75 de miliarde de dolari. Acțiunile SpaceX au crescut cu 19% la debut, iar AFP notează că acest moment l-a făcut pe Musk primul trilionar al lumii.

În Tokyo, SoftBank, Tokyo Electron și Advantest au fost printre companiile care au tras piața în sus. În Coreea de Sud, Samsung și SK hynix au înregistrat, de asemenea, creșteri importante.

Piețele europene au deschis pe verde

Creșterile s-au extins și în alte piețe asiatice. Shanghai, Sydney, Singapore și Mumbai au urcat cu peste 1%, iar Manila a crescut cu peste 6%. Hong Kong a închis pe plus, iar Jakarta a urcat cu peste 3%, susținută și de reducerea temerilor privind costurile energiei.

Moneda Indoneziei, rupia, s-a întărit la 17.700 pentru un dolar, cel mai bun nivel de la sfârșitul lunii mai, după ce anterior atinsese un minim record de 18.209 pentru un dolar. În Europa, bursele de la Londra, Paris și Frankfurt au deschis în creștere. Contractele futures americane indicau, de asemenea, o deschidere puternică pe Wall Street.

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