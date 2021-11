Știri Externe Acțiunile Tesla au scăzut după ce Elon Musk a promis într-un sondaj pe Twitter că va vinde 10% din acțiuni De Ramona Ciobanu, . Ultimul update Luni, 08 noiembrie 2021, 18:26

Prețul acțiunilor Tesla au scăzut luni dimineață în Germania și sunt șanse să scadă mai mult când se vor deschide piețele bursiere din New York. Tesla este în scadere cu 7,8% în Frankfurt, iar în New York, compania are deja o scădere de 7% înainte să se deschidă piața, informează publicația Standard.co.uk.