Libertatea a scris că, la data de 14 ianuarie, Spitalul mobil de la Lețcani a fost închis, motivul principal fiind efectuarea unui amplu proces de sterilizare, care nu a fost realizat niciodată de la inaugurarea din luna octombrie. Totodată, închiderea a venit chiar înaintea unei perioade cu temperaturi negative anunțate în Iași, fiindcă problemele cu instalația de încălzire din spital nu erau rezolvate, iar în saloane erau constant sub 17…18 grade Celsius.

Închiderea temporară de cinci zile s-a prelungit într-una pe termen nedeterminat, fiindcă medicii și autoritățile județene acuză proprietarul spitalului, agenția EURONEST, că situația cu climatizarea nu s-a rezolvat nici până astăzi. Din contră, în unele saloane de terapie intensivă fiind și temperaturi foarte joase.

ReporterIS susține că medicii iau în continuare sporuri

Reporterii publicației locale ReporterIS din Iași s-au deplasat pe 2 februarie la sediul spitalului mobil de la Lețcani, care este secție exterioară a Spitalului de Boli Infecțioase. Au vorbit cu paznicii și au văzut mașinile cadrelor medicale. Aceștia spun că ar exista personal medical care a desfășurat activitate în spitalul gol pentru mai bine de două săptămâni după închidere, primind sporuri cuprinse între 85% și 135%.

Există două sporuri care se oferă personalului medical în pandemie:

Un spor de 85% aprobat pe perioada stării de alertă pentru personalul implicat în prima linie a luptei împotriva COVID-19, pe care-l primesc, în cazul spitalului mobil, angajații de la Spitalul de Boli Infecțioase.

Un spor de 50% suplimentar pentru personalul medical detașat de la alte unități medicale.

„Au primit doar un spor de 15%”

Contactat telefonic de Libertatea, managerul unității medicale, dr. Florin Roșu, confirmă faptul că au existat cadre medicale la începutul lunii februarie la Lețcani, dar spune că doar se asigura mentenanța unității și că nu au fost mai mult de cinci angajați.

Mai mult, el susține că toate persoanele detașate s-au întors, după finalizarea dezinfecției, către spitalele de unde au venit în primă fază. Pe perioada în care s-a realizat sterilizarea unității medicale ei au primit doar un spor de 15%.

„În luna ianuarie am avut două săptămâni pacienți, iar colegii care lucrau la Lețcani au primit sporul de 85%, conform legii. După cele două săptămâni am început sterilizarea spațiului și curățenia, pentru că a scăzut numărul de cazuri și am avut posibilitatea asta.

Următoarele două săptămâni colegii nu au primit sporul de 85%, ci doar sporul de igienizare, de doar 15%, care este legal. Personalul detașat a fost trimis la celelalte spitale de unde a venit, personalul delegat, care aparținea de spitalul nostru, s-a întors la sediul principal, după ce am terminat igienizarea”, a declarat dr. Florin Roșu pentru Libertatea.

Temperaturi negative în saloane

Managerul a explicat că înțelegerea cu proprietarul era ca în perioada în care medicii se ocupau de igienizare, ei să remedieze problemele tehnice la instalația electrică și la cea de încălzire, însă nu s-au încadrat în termen.

Mai mult, monitorizând temperatura din saloane, managerul spune că au fost și unele încăperi unde problema încălzirii nu a fost rezolvată și, în unele momente, temperaturile au fost negative.

„În momentul în care proprietarul rezolvă aceste probleme, noi suntem pregătiți să operaționalizăm spitalul. Dar sper să nu fie cazul să redeschidem curând, ca situația epidemiologică să poată fi ținută sub control. Eu nu îmi doresc în niciun caz închiderea spitalului, este în conservare, am avut grijă de aparatură, este protejată, în camere sigilate să nu poată umbla nimeni la ea”, a completat dr. Florin Roșu.

Foto: Inquam Photos / Liviu Chirica

