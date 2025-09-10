„Vineri am semnat un ordin de ministru prin care au plecat acasă 21 de administratori speciali de la 21 de societăţi ale statului român. Aveau salariu şi de 300 de milioane de lei vechi şi am cerut un raport de activitate pe care nu au fost în stare să mi-l dea şi sunt în semnătura ministrului şi am semnat cu foarte multă relaxare şi convingere că fac ce trebuie. Douăzeci şi unu de oameni care administrau 21 de compani ale statului astăzi nu le mai administrează şi mă uit în aceste CV-uri ale oamenilor care au aplicat şi zilele următoare, câte unul, câte unul vor fi numiţi acolo”, a spus Radu Miruţă, ministrul economiei, marţi seară, 9 septembrie, la Antena 3.

Întrebat despre atribuţiile unui administrator special care justifică un salariu atât de mare, ministrul a explicat: „Trebuie să fie cu cineva prieten pe era veche, pe era nouă vă spun ce spune legea, pentru societăţile care sunt în insolvenţă este obligatoriu şi trebuie să reprezinte interesul acţionarului, un administrator judiciar pe care îl stabileşte instanţa şi este un administrator special care este reprezentantul statului român acolo”.

El a adăugat că, în cazul companiilor în curs de privatizare, administratorii speciali ar trebui să gestioneze acest proces: „Mai există o chestie opţională pentru companiile care sunt în curs de privatizare, practic gestionează lucrurile înspre a privatiza această companie. Au fost puşi pe criterii care nu legătură cu ceea ce ar fi trebuit să facă. Azi au fost notificaţi, probabil că mâine veţi auzi că Miruţă a mai făcut nu ştiu ce, pentru că o să îşi primească acasă notificarea că nu mai au 300 de milioane pe lună”.

Amintim că, în iulie, ministrul economiei a dezvăluit majorări semnificative ale salariilor directorilor din companiile de stat. Radu Miruță a afirmat că unele creșteri au ajuns până la de 5 ori mai mult.

