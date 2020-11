Autorul faptei, un băiat de 14 ani, a fost prins după câteva ore.

„În urma verificărilor efectuate de poliţişti a fost identificat autorul faptei, in persoana unui minor de 14 ani, din municipiul Botoşani. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, urmand ca in funcţie de rezultatul acestora şi de concluziile medico-legale sa fie dispuse măsuri în consecinţă”, a transmis Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani.

Incidentul a avut loc pe Pietonalul Unirii din Botoșani.

Când a ajuns acasă, copilul a povestit ce i s-a întâmplat. Tatăl său l-a pus în cadă din cauza sângerării abundente şi a sunat la numărul de urgență 112 pentru a cere ajutor.

Echipajele medicale ajunse la faţa locului i-au acordat victimei primul ajutor în casă, după care l-au transportat la Secţia de Pediatrie a Spitalului din Botoșani.

