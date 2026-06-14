Credeți că un Guvern condus de Adrian Veștea are șanse să primească votul de învestitură în Parlament? ✓ DA 20% (677 voturi) ✓ NU 80% (2.739 voturi)

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Acesta s-a arătat extrem de încrezător în șansele sale de a trece noul Executiv prin Parlament, bazându-se pe calcule matematice stricte privind susținerea politică. Anunțul vine în contextul unei zile extrem de agitate, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, obligându-l pe șeful statului să convoace noi consultări rapide.

Veștea anunță o majoritate confortabilă

Întrebat direct dacă are sprijinul necesar pentru a deveni prim-ministru cu drepturi depline, Adrian Veștea a asigurat publicul că negocierile din ultimele ore au dat roade. Pentru ca Guvernul să fie învestit, este nevoie de votul favorabil a minimum 233 de parlamentari (deputați și senatori).

„Din ceea ce înțeleg, numărul de parlamentari asigură astăzi posibilitatea de a trece acest Guvern. Sunt calcule făcute și am asigurări că vom avea peste 240 de voturi”, a declarat Adrian Veștea.

Premierul desemnat susține că „nu a trădat PNL”

Desemnarea sa nu a fost lipsită de tensiuni pe scena politică, existând voci din tabăra opoziției, dar și din partidele de unde provine susținerea sa, care au aruncat în spațiul public termeni duri. Veștea a respins ferm eticheta de „trădător”.

„Cred că este un act de responsabilitate. Din momentul în care am avut discuții cu președintele României, am avut ca opțiune de a păstra în continuare același program de guvernare, program asumat de către Ilie Bolojan, de către PNL, de către celelalte partide din coaliție. Nu voi schimba nicio virgulă. Îmi doresc să rămână același program de guvernare, iar ținele să rămână același program de guvernare pe care l-a avut Ilie Bolojan”, a mai adăugat Veștea.

În plus, Adrian Veștea a menționat faptul că în cadrul numirii sale nu au avut loc negocieri, ci doar o discuție directă și privată cu președintele României Nicușor Dan. Premierul desemnat a susținit că nu a fost vorba despre negocieri între el și președintele Dan.



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