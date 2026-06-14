Motivul din cauza căruia Adrian Veștea nu l-a anunțat pe Ilie Bolojan că urmează să fie desemnat premier

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Într-o intervenție directă la Euronews, prim-vicepreședintele PNL a demontat speculațiile privind eventuale negocieri cu alte partide și a recunoscut că planul numirii sale fusese conturat încă de la mijlocul săptămânii.

Deși scena politică a fost luată prin surprindere de succesiunea rapidă a evenimentelor de duminică, Veștea susține că mandatul i-a fost încredințat personal de șeful statului, pe criterii de expertiză administrativă.

Veștea susține că a purtat discuții doar cu Nicușor Dan

În ciuda zvonurilor din spațiul public privind o consultare extinsă între marile forțe politice înainte de anunțul oficial, premierul desemnat a negat categoric orice dialog cu social-democrații. Mai mult, acesta a subliniat că discuțiile cu Palatul Cotroceni nu au fost o decizie de ultim moment.

„Nu am avut întâlniri cu lideri PSD. Propunerea dinspre Cotroceni a venit în urmă cu patru zile. Aseară am fost chemat de domnul președinte și decizia a fost să ținem cont de România. Singura persoană cu care am discutat e președintele României. El mi-a dat acest mandat. Mi s-a explicat că e nevoie de mine, de expertiza mea, ca să creez liniște în țara noastră”, a explicat Adrian Veștea.

O informație sensibilă oferită de noul premier desemnat este faptul că nu a avut un mandat oficial din partea propriului partid (PNL) pentru a purta aceste discuții cu șeful statului, mișcare ce ar putea genera tensiuni în rândul liberalilor.

Motivul din cauza căruia nu l-a anunțat pe Ilie Bolojan

Adrian Veștea a susținit că nu l-a anunțat pe Ilie Bolojan sau pe alți membrii PNL de viitoarea numire deoarece „nu a avut timp”, deși a declarat că a avut discuția cu Nicușor Dan legată de numirea sa în urmă cu patru zile.

„Nu am negociat (n.red. – cu Nicușor Dan). Au fost suficient de multe argumente în care mi s-a prezentat că este nevoie de mine, că sunt potrivit pentru acest post și că sunt în măsură să duc mai departe toate aceste reforme și să creez stabilitate și liniște în țara noastră”, a explicat Adrian Veștea.