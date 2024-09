Încă din primul moment al dezbaterii, democraţii au profitat de gestul lui Harris făcut pe scenă, când s-a îndreptat spre Trump pentru a da mâna cu el şi a se prezenta, şi au postat videoclipuri şi fotografii.

„Kamala a spus că o să-mi strângi mâna, la naiba!”, a postat pe X utilizatorul Adam James Smith, care a primit peste 68.000 de aprecieri pentru acest comentariu.

O parte din planul de dezbatere al vicepreşedintei SUA, Kamala Harris, a fost de a-l determina pe fostul președinte american, Donald Trump, să spună lucruri care ar putea deveni clipuri virale în social media, iar dezbaterea sugerează că strategia a dat roade.

Expresiile faciale ale Kamalei Harris, uneori uimită, alteori alarmată, alteori sceptică, în timp ce Trump repeta o serie de neadevăruri cunoscute, au fost transformate rapid în meme-uri. Totuşi, repetarea de către Trump a unei afirmaţii false conform căreia imigranţii haitieni din Springfield, Ohio, au mâncat câini şi pisici de companie a inspirat probabil cele mai multe reacţii, constată Reuters.

Sintagma „THEY’RE EATING THE DOGS” (mănâncă câini – n.r.), a devenit rapid trend pe platforma de social media X, susţinută de mii de postări – inclusiv multe meme-uri – cu privire la relevanţa citatului într-o dezbatere prezidenţială. Trump a spus: „Ei mănâncă câinii, oamenii care au venit, ei mănâncă pisicile”.

Trump saving pets from being eaten by illegal immigrant Haitians meme pic.twitter.com/N7jBLJdsio — Ken (@kennethstarkrl) September 9, 2024

Donald Trump will save your house pets from being BBQ dinner. pic.twitter.com/cRx8eHB3Bw — The Duke of Debauchery🤴🇺🇸🇮🇱 (@TheDuke1327) September 9, 2024

Just in – Unknown people are using Grok to make funny „Trump saving cats and animal” memes. With even Donald Trump himself getting in on the action.. https://t.co/j4PFfhRJji pic.twitter.com/qtz3Wf94Z9 — CT POLICE LIVE 💙 (@CTPOLICELIVE) September 10, 2024

Eric Swalwell has a total meltdown over the Trump cat memes.



Friends, you know what to do!



Tag @ericswalwell @RepSwalwell with your Trump/cat memes in the comments👇🏻 pic.twitter.com/vRKndilu4B — Libs of TikTok (@libsoftiktok) September 10, 2024

@realDonaldTrump saving our family pets and animals too! Not only are they coming after you, they're coming after your pets, he's just standing in their way!



Vote #Trump2024Vance pic.twitter.com/2C2oT4R0FG — JUICY SCOOP (@MamaButterBean) September 10, 2024

La finalul dezbaterii, Harris a obţinut victoria supremă în online. „Ca mulţi dintre voi, am urmărit dezbaterea din această seară”, le-a spus Taylor Swift celor peste 280 de milioane de urmăritori de pe Instagram. „O voi vota pe @kamalaharris pentru că luptă pentru drepturile şi cauzele care cred eu că au nevoie de un luptător care să le susţină”, a scris megastarul. Mesajul avea deja peste 4,3 milioane de „aprecieri” pe Instagram la sfârşitul zilei de marţi, la două ore după ce a fost postat.

Strategii politici spun că social media joacă un rol şi mai important în ciclul electoral din acest an decât în trecut. Atât Partidul Democrat, cât şi Partidul Republican au apelat la creatori de conţinut, sau influenceri, pentru a promova informaţii privind politicile partidului şi candidaţii lor.

Social media „reprezintă ceea ce gândesc oamenii şi modelează ceea ce gândesc oamenii”, a declarat Shannon McGregor, profesor asociat la Şcoala Hussman de Jurnalism şi Media din cadrul Universităţii Carolina de Nord.

În general, Trump o depăşeşte cu mult pe Harris şi campania sa în ceea ce priveşte numărul de abonați pe rețelele sociale. De exemplu, contul oficial Kamala HQ al campaniei lui Harris are 1,3 milioane de urmăritori pe X, comparativ cu 2,4 milioane de urmăritori ai campaniei lui Trump. Cu toate acestea, campania ei a primit peste 100 de milioane de „like-uri” la videoclipurile sale de pe TikTok, faţă de 44 de milioane ale lui Trump.

Trump proclamă o „mare victorie”

Campania lui Trump şi susţinătorii acestuia au sărit pe răspunsul său când a discutat despre planul economic al lui Harris, numindu-l simplist şi o copie a agendei şefului ei, preşedintele Joe Biden. „Fugi, Spot, fugi”, a spus Trump, făcând referire la o serie de cărţi populare folosite pentru a-i învăţa pe copii să citească în deceniile trecute. Termenul a fost rapid trending pe X.

Harris l-a pus marţi pe Trump în defensivă cu un şir de atacuri privind limitele avortului, aptitudinea sa pentru funcţie şi multitudinea sa de probleme juridice. Dar campania lui Trump şi Trump însuşi şi-au proclamat rapid victoria pe reţelele sociale după ce s-a terminat dezbaterea.

„Oamenii spun: victorie mare în seara asta”, a declarat Trump pe contul său de Facebook după ce s-a terminat dezbaterea, într-o postare care a avut rapid aproape 30.000 de aprecieri. De asemenea, el a apărut în faţa reporterilor şi a declarat că moderatorii au fost „nedrepţi” cu el.

Campania lui Harris a proclamat, de asemenea, victoria într-o declaraţie făcută marţi seara.

Ambele părţi au profitat rapid de faptul că Trump a acuzat-o pe Harris că nu s-a „întâlnit cu (Benjamin) Netanyahu când a mers în Congres”, referindu-se la o vizită din iulie la Washington a premierului israelian. Trump a spus că ea „a vrut să meargă la petrecerea frăţiei”. În realitate, Harris s-a întâlnit cu Netanyahu separat.

Pe X, susţinătorii lui Harris s-au mobilizat în sprijinul vicepreşedintei, care este membră a Alpha Kappa Alpha, o frăţie afro-americană istorică, cu postări precum „petrecere a frăţiei la urne”.

Pe TikTok, Make America Great Again Inc, un super PAC care îl susţine pe Trump, a postat, de asemenea, o serie de videoclipuri victorioase după dezbatere pentru cei 3,6 milioane de urmăritori ai săi, inclusiv un clip dintr-un focus grup CNN în care un alegător din Pennsylvania a declarat după dezbatere: „Când vine vorba de fapte, viaţa mea a fost mai bună când Trump a fost în funcţie”.

