Pericolul din spațiu care poate distruge o navetă la 32.000 km/h: de ce riscă orbita Pământului să devină inutilizabilă

Progresele rapide în tehnologia zborurilor spațiale au redus costurile și au crescut frecvența lansărilor de sateliți pe orbita joasă a Pământului (N.R. în engleză LEO). Cei de la Space.com notează că racheta Falcon 9 de la SpaceX se remarcă prin eficiență, fiind capabilă să fie reutilizată în mai puțin de două săptămâni de la lansare.

În 2026, peste 3.200 de încărcături utile au fost plasate în orbită, incluzând aici și misiuni combinate, cu mai mulți beneficiari deodată, pe aceeași rachetă, un soi de rideshare spațial.

Congestia spațială în LEO

Orbita joasă a Pământului, abreviată în termeni de specialitate LEO, devine din ce în ce mai aglomerată din cauza numărului crescând de sateliți și resturi spațiale. Agențiile spațiale din întreaga lume monitorizează activ obiectele de pe LEO pentru a preveni coliziunile.

Timpul de lansare și traiectoria rachetelor sunt calculate nu doar pe baza parametrilor misiunii, ci și pentru a evita obiectele din orbită. În faza de lansare, rachetele nu pot schimba brusc cursul pentru a evita obstacolele.

Manevrele de evitare

Stația Spațială Internațională (ISS) efectuează periodic manevre de evitare a resturilor orbitale, însă aceasta nu oferă protecție completă împotriva particulelor mici. Manevrele de evitare pot fi realizate doar după lansare, ceea ce subliniază importanța planificării riguroase.

Datele despre sateliți și resturi spațiale sunt colectate de către Escadrila de Apărare Spațială 18 (18 SDS) din cadrul Forțelor Spațiale ale SUA și sunt distribuite global, ajutând companii precum SpaceX să calculeze traiectorii sigure cu luni înainte de lansare.

Riscurile coliziunilor

Coliziunile cu sateliți sau resturi spațiale pot avea consecințe devastatoare. În cazul misiunilor cu echipaj uman, acestea pot pune în pericol vieți.

Un impact cu resturi spațiale nu doar că distruge încărcătura lansată, ci poate genera fragmente secundare ce amenință sateliții din apropiere sau chiar ISS, în funcție de altitudine. În timp, coliziunile repetate pot duce la sindromul Kessler, un fenomen în care resturile spațiale fac anumite orbite inutilizabile.

Polaris Dawn, o misiune din 2024, a fost amânată pentru recalcularea parametrilor de lansare, tocmai pentru a evita riscurile coliziunilor la altitudini înalte.

Impact cu energie devastatoare

NASA a documentat daunele cauzate de resturile spațiale asupra defunctelor Space Shuttles, inclusiv impactul unei particule de doar 0,06 inci în diametru, care a lovit una dintre navete la o viteză de 32.000 km/h în timpul misiunii STS-118.