CEC a precizat, în decizia sa de vineri, că există suficiente temeiuri pentru anularea înregistrării PPDA. Totuși, ținând cont de faptul că alegerile parlamentare s-au încheiat deja, instituția nu mai are competența de a o face. Prin urmare, toate materialele au fost transmise Curții Constituționale, care va decide dacă validează sau nu rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova.

CEC afirmă că există „ingerințe externe foarte grave”

În paralel, CEC a sancționat din nou PPDA, lipsindu-l de alocațiile lunare de la bugetul de stat pentru încălcarea Codului electoral și neraportarea cheltuielilor de campanie.

„Toate aceste conexiuni și ingerințe externe CEC le califică ca fiind foarte grave. Cu toate acestea, anume aceste aspecte – conturi suspecte, mediatizare –, noi nu ne-am expus pe ele, doar am constatat faptul că ele au existat și că pot influența opinia alegătorilor. În ce măsură au influențat opinia alegătorilor trebuie să decidă Curtea Constituțională”, a declarat vicepreședintele CEC Pavel Postică.

Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă"
Prezent la ședință, Vasile Costiuc a negat acuzațiile: „Noi avem suficientă forță mediatică în online fără să beneficiem de suportul nu știu cui. Regret această atitudine față de un concurent electoral. Aceste sesizări puteau să vina pe parcursul campaniei, să fim întrebați, să putem să răspundem, dar au apărut toate pe 30, după ce au văzut rezultatele. (…) Luați o decizie istorică, iar rezultatele o să le culegem cu toții”.

Promovare ilgală pe TikTok

Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a examinat vineri două sesizări și o contestație ce au vizat PPDA și liderul său Vasile Costiuc.

Sesizările, depuse de Inspectoratul Național de Investigații, acuză formațiunea de promovare ilegală în campania electorală, inclusiv prin sute de conturi false pe TikTok, ceea ce contravine legislației naționale. În plus, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat șa guvernare și câștigător în alegerile parlamentare de duminică, a semnalat implicarea lui George Simion în campania electorală a PPDA, partid care a obținut șase mandate de deputați pentru prima dată de la fondarea sa.

Prin urmare, PPDA riscă să rămână fără mandate pe motiv că nu a respectat regulile electorale, inclusiv prin implicarea liderului AUR.

Implicarea lui George Simion

Potrivit Ziarului de Gardă, contestaţia PAS, care a fost depusă înainte să fie cunoscute rezultatele alegerilor parlamentare, și nu înainte, după cum susține Vasile Costiuc, denunță un videoclip publicat pe reţelele sociale de George Simion prin care liderul AUR îndeamnă cetăţenii Republicii Moldova să voteze în alegerile parlamentare pentru PPDA. Mai multe publicații au relatat despre acest videoclip.

Contestația PAS invocă art. 70 alin. (4) din Codul electoral, care interzice ca în materialele de propagandă electorală şi în publicitatea electorală să fie folosite persoane oficiale străine, „dacă acestea duc la contestarea şi defăimarea statutului şi a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constituţional”.

Astfel, PAS argumentează în sesizarea sa că în cazul lui „George Simion, potrivit deciziei luate de către Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) într-un dosar care este secretizat, există indicaţii că persoana respectivă a desfăşurat, desfăşoară ori intenţionează să desfăşoare activităţi de natură să pună în pericol securitatea naţională, ordinea şi securitatea publică a Republicii Moldova”. 

În consecinţă, în februarie 2024, SIS a dispus interzicerea accesului lui George Simion în Republica Moldova pentru încă cinci ani. Reprezentanţii PAS spun că implicarea lui George Simion în campania electorală din Republica Moldova reprezintă un risc major de influenţă externă şi de subminare a integrităţii scrutinului. „Chiar şi din afara ţării, este un lider politic vocal, cu o susţinere considerabilă şi o prezenţă online agresivă”, se arată în contestaţie.

Reacția liderului AUR

La rândul lui, George Simion a emis un comunicat de presă în care susține că nu a făcut „niciun apel la vot” pe 28 septembrie.

„Pe 28 septembrie, când au avut loc alegerile în Republica Moldova, nu am lansat niciun apel la vot pentru Partidul Democrația Acasă. Oricine poate verifica acest lucru pe conturile mele oficiale de socializare. Ultima referire existentă public din partea mea sau a partidului AUR este făcută conform legii, vineri, 26 septembrie. Dar pentru brigada de casă a sistemului adevărul nu contează. Ei trebuie să inventeze permanent situații false pentru a lovi în AUR și pentru a pune bețe-n roate unui partid care a ajuns în Parlamentul de la Chișinău prin propriile forțe”, spune Simion.

PPDA, sancționat deja de CE

Pe 1 octombrie, partidul condus de Vasile Costiuc a fost sancţionat cu avertisment de CEC pentru că nu a raportat cheltuielile de promovare pe reţelele sociale, în special pe TikTok. Sute de conturi neautentice au promovat mesajul partidului, video-urile generând milioane de vizualizări.

Vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, a declarat că pe platforme online din România au fost difuzate mai multe videoclipuri electorale în care Vasile Costiuc îndemna cetăţenii moldoveni să-i voteze formaţiunea politică. Postică a reamintit că implicarea din afara ţării în campania electorală din Republica Moldova este interzisă prin lege.

„Se constată că Partidul Politic Democraţia Acasă a beneficiat de susţinere mediatică masivă din partea unei reţele coordonate din 17 conturi de TikTok, iar menţinerea acestei reţele este practic imposibilă fără suport financiar. Cu toate acestea, suportul financiar respectiv nu este indicat în raportul privind finanţarea campaniei electorale a concurentului electoral numit”, a precizat vicepreședintele CEC.

Vasile Costiuc respinge acuzațiile

Vasile Costiuc a respins și aceste acuzații, susținând că raportul prezentat de CEC este ilegal şi abuziv, iar formaţiunea politică sa este acuzată pe nedrept.

„Subsemnatul, Costiuc, acţionând în calitate de preşedinte al Partidului Politic Democraţia Acasă, cunoscând prevederile articolului 352 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că în cadrul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Partidul Politic Democraţia Acasă nu a avut cheltuieli pentru promovarea platformei electorale în mediul online, inclusiv pe reţelele Facebook, Instagram, Twitter, TikTok”, a reacționat liderul PPDA.

Comportament inautentic pentru promovarea liderului PPDA pe rețelele sociale

Pe de altă parte, potrivit unei analize efectuate de Expert Forum (EFOR), o reţea coordonată de 17 conturi pe TikTok au contribuit la creşterea promovării candidatului Costiuc la alegerile parlamentare. Această rețea a adunat peste un milion de vizualizări în doar o săptămână folosind hashtagul #vasilecostiuc.

Reţeaua prezintă indicii clare de comportament inautentic, cu 993 de conturi „soldaţi” care ținteau sistematic aceleaşi profiluri politice. „Este un exemplu de cum sistemele electorale sunt vulnerabile la manipulare prin publicitate politică mascată pe platformele de social media”, a conchis Expert Forum.

„Vocea României” 3 octombrie 2025. Dezvăluirea făcută de Irina Rimes la TV. „Atunci când vorbeam nu mă asculta nimeni”
Stiri Mondene 17:50
„Vocea României” 3 octombrie 2025. Dezvăluirea făcută de Irina Rimes la TV. „Atunci când vorbeam nu mă asculta nimeni”
În ce țară și-ar dori Micutzu să aibă spectacole de stand-up comedy: „Oameni calzi, cu suflet mare”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:33
În ce țară și-ar dori Micutzu să aibă spectacole de stand-up comedy: „Oameni calzi, cu suflet mare”
Ilie Bolojan, întrebat când răspunde la întrebările incomode: „Dacă țineți discursuri ideologice, nu rezolvăm nimic”
Politică 15:02
Ilie Bolojan, întrebat când răspunde la întrebările incomode: „Dacă țineți discursuri ideologice, nu rezolvăm nimic”
Institutul Diplomatic Român, aproape de desființare după 20 de ani. Oana Țoiu, replică scurtă când a fost întrebată ce se întâmplă
Politică 14:33
Institutul Diplomatic Român, aproape de desființare după 20 de ani. Oana Țoiu, replică scurtă când a fost întrebată ce se întâmplă
