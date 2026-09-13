Cetățenii din Suedia s-au prezentat duminică la urne pentru a-și alege noul parlament, într-un scrutin marcat de mize politice majore și de o prezență masivă la vot. Primele sondaje realizate la ieșirea de la urne indică o victorie pentru blocul de stânga, condus de lidera Partidului Social Democrat, Magdalena Andersson, relatează Euronews.

Formțiunea sa se află pe prima poziție și conturează posibilitatea ca aceasta să preia din nou funcția de prim-ministru.

Rezultatele sondajelor la ieșirea de la urne și raportul de forțe

Conform datelor furnizate de primele proiecții, blocul de stânga a obținut aproximativ 51% din opțiunile de vot, oferindu-i un avans în fața oponenților.

Totuși, în ciuda clasării pe primul loc, social-democrații au înregistrat la rândul lor o ușoară scădere a numărului de voturi comparativ cu scrutinele anterioare.

Tabăra de dreapta a acumulat în total aproximativ 46,8% din voturi. Partidul Moderat, de orientare liberal-conservatoare și condus de actualul premier Ulf Kristersson, ocupă poziția a doua în preferințele alegătorilor, obținând în jur de 18%.

Formațiunea de extremă dreapta Democrații Suedezi, condusă de Jimmie Åkesson, s-a plasat pe locul al treilea, cu o proiecție de 17,2%.

Acest rezultat marchează un recul pentru populiștii de dreapta, datele indicând că partidul ar putea pierde în jur de 12 mandate în parlamentul de la Stockholm.

Promisiunile electorale ale extremei drepte și ecuația guvernării

Jimmie Åkesson, cel care se află la conducerea Democraților Suedezi de peste două decenii, a promovat în ultimii ani o linie politică extrem de dură în privința imigrației.

În timpul campaniei electorale, Åkesson a declarat că, în eventualitatea intrării partidului său la guvernare, va impune măsuri radicale, printre care interzicerea purtării în spațiul public a vălurilor islamice (niqab și burqa).

Până la acest scrutin, premierul conservator Ulf Kristersson a condus un guvern minoritar format din Partidul Moderat, Creștin-Democrați și Liberali.

Deși nu făceau parte oficial din cabinet, Democrații Suedezi au oferit sprijin parlamentar, câștigând o influență tot mai mare în deciziile politice de la Stockholm.

Înainte de alegeri, Kristersson nu a exclus posibilitatea de a construi o nouă alianță guvernamentală în care formațiunea populistă să fie inclusă oficial la conducerea țării.

Mobilizare masivă la vot în țara scandinavă

Scrutinul a mobilizat o mare parte din populația cu drept de vot. Din cei aproximativ 10,6 milioane de locuitori ai Suediei, în jur de opt milioane de cetățeni au fost înscriși pe listele electorale.

Mobilizarea a fost ridicată încă dinaintea zilei de duminică, mai bine de jumătate dintre alegători exprimându-și opțiunea prin vot anticipat.