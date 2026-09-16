Alertă MAE pentru românii care zboară în Belgia: controlorii de trafic aerian protestează în fiecare noapte până pe 10 octombrie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetăţenii români care călătoresc sau tranzitează Regatul Belgiei despre grevele nocturne ale controlorilor de trafic aerian de pe Aeroportul Charleroi. Acestea vor avea loc între 16 septembrie şi 10 octombrie 2026, în intervalul orar 22.00-8.00.

„Recomandăm cetăţenilor să verifice statusul zborurilor direct la companiile aeriene şi să urmărească eventualele modificări ale programului de călătorie”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Pentru informaţii actualizate, călătorii pot accesa site-ul oficial al Aeroportului Charleroi.

În cazul unor situaţii urgente, cetăţenii români pot apela numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658 şi +32 (0) 2 343 6935. Apelurile sunt preluate nonstop de Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate.

În situaţii de urgenţă deosebite, este disponibil numărul de permanenţă al ambasadei: +32 (0) 497 428 663.

De asemenea, MAE recomandă utilizarea aplicaţiei „Călătoreşte în siguranţă” pentru informaţii utile şi actualizări. Mai multe detalii pot fi găsite pe site-urile oficiale https://bruxelles.mae.ro/ şi https://www.mae.ro/.

Potrivit presei belgiene, activitatea turnului de control va fi puternic afectată, ceea ce ar putea duce la întârzieri majore, reprogramări sau anulări de zboruri, în special în primele zile ale calendarului de protest.

Conflictul de muncă din cadrul companiei Skeyes a izbucnit după ce încercările de mediere între conducere și sindicate s-au prăbușit definitiv. Negocierile s-au blocat în jurul unui sistem de prime pentru tura de noapte, dar și din cauza nemulțumirilor legate de implementarea „turnurilor digitale” din Namur, de unde urmează să fie gestionat de la distanță traficul aerian pentru aeroporturile din Charleroi și Liège.

Potrivit conducerii companiei, controlorii de trafic de la Charleroi au solicitat o majorare a indemnizației de noapte la 160% față de nivelul actual, bonus care în prezent depășește 1.000 de euro pe tură.