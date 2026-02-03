Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru autostrada Moldovei

România a terminat anul cu un deficit de 7,65%. Promisiunile pentru 2026

Anul 2025 a fost, în cuvintele ministrului, unul al salvării. România a reușit să termine anul cu un deficit de 7,65%, semnificativ sub ținta prognozată de 8,4%. Pentru 2026, ambiția este și mai mare: coborârea deficitului spre pragul de 6% și creșterea ratingului de țară.

România trebuie să atragă mai multe investiții și să nu se bazeze doar pe consum

„Am transmis un semnal important: vrem investiții, nu doar consum”, a declarat Nazare. Ministrul a subliniat că investițiile au crescut de la 6,7% la 7,2% din PIB. O componentă cheie a acestui succes este renegocierea PNRR, care prioritizează acum granturile nerambursabile în locul împrumuturilor.

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Facebook / Moldova vrea autostrada

Autostrada Moldova are finanțare asigurată. Tronsoanele deschise traficului din august

Un efect imediat? Dacă anul trecut lucrările la Autostrada Moldovei riscau să se blocheze din lipsă de spațiu fiscal, acum banii sunt securizați.

Ministrul a lansat și o promisiune fermă: în luna august a acestui an, românii vor putea circula pe segmente importante din tronsoanele Focșani-Bacău și Bacău-Pașcani, proiectul fiind considerat „cel mai important succes de implementare din actualul plan de redresare.”

România importă masiv alimente, înregistrând deficite uriașe

Totuși, rămân provocări majore. România importă masiv alimente, înregistrând deficite uriașe la carnea de porc și lactate. Soluția propusă de Finanțe: scheme de sprijin pentru construirea de fabrici autohtone care să acopere aceste goluri în următorii doi-trei ani.

Finalul de an 2026 ar putea aduce României aderarea la OCDE, un pas care ar scădea costurile de finanțare și ar atrage noi investitori. Până atunci însă, ministrul Nazare recunoaște că cea mai grea misiune zilnică rămâne armonizarea intereselor politice din coaliție pentru a menține disciplina fiscală.

