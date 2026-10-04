Volkswagen ID. Polo a terminat la egalitate pe locul al doilea în Best Electric City Car România 2026 și a primit premiul pentru Confort, după două zile de teste în traficul real din București. Pentru mine a fost însă una dintre surprizele competiției: o electrică mică, simplă, intuitivă și bine făcută, care nu încearcă permanent să-ți demonstreze că este diferită doar pentru că nu are motor termic.

Volkswagen ID. Polo a terminat la egalitate pe locul al doilea în Best Electric City Car România 2026 și a primit premiul pentru Confort, după două zile de teste în traficul real din București. Pentru mine a fost însă una dintre surprizele competiției: o electrică mică, simplă, intuitivă și bine făcută, care nu încearcă permanent să-ți demonstreze că este diferită doar pentru că nu are motor termic.

Volkswagen ID. Polo a fost testat alături de alte nouă electrice de oraș

Best Electric City Car România a ajuns în 2026 la a doua ediție și a reunit zece modele electrice împărțite în două categorii. Libertatea a făcut parte din juriu, iar în categoria principală au fost testate Kia EV2, MINI Aceman, Volkswagen ID. Polo, BYD Dolphin Surf, Dacia Spring, Renault 4 și Jeep Avenger, în timp ce Allview 4City, Linktour Alumi și Nieve Q-eN au concurat în categoria dedicată microcarurilor.

Testele s-au desfășurat în București, pe un traseu urban de aproximativ 30 km, în trafic real, iar fiecare jurat și-a putut alege propriul traseu. Competiția a fost organizată de AutoExpert Media Group în parteneriat cu Ministerul Mediului, iar printre parteneri s-au numărat Arval România, Eldrive, tbi Bank, Aperto și București Mall.

La final, Kia EV2 a câștigat cu 100 de puncte, iar Volkswagen ID. Polo și BYD Dolphin Surf au terminat la egalitate pe locul al doilea, cu câte 85 de puncte. ID. Polo a primit separat și premiul pentru Confort, iar după ce l-am condus în București înțeleg foarte ușor de ce.

Se conduce probabil cel mai natural dintre toate mașinile testate

Câștigătorul categoriei "confort" la Best Electric City Car 2026. Foto: Christian Bart

Prima impresie a fost foarte bună. În mod normal, dacă ar trebui să aleg între Golf și Polo, aș merge spre Golf, dar noul ID. Polo mi se pare mult mai reușit vizual decât mă așteptam. Nu are designul agresiv sau foarte futurist pe care îl vedem la multe electrice, ci arată pur și simplu ca un hatchback normal. Proporțiile sunt clasice, caroseria este compactă, iar unele detalii de design trimit subtil la modelele mai vechi Volkswagen, fără să transforme mașina într-un exercițiu retro.

La volan, pentru mine a fost probabil cea mai plăcută mașină din tot testul. Accelerația este progresivă și foarte ușor de controlat, frâna se simte natural, iar sistemul regenerativ nu intervine într-un mod care să te surprindă. La alte electrice simțeai uneori fie o accelerație prea brutală pentru oraș, fie o frână regenerativă care schimba prea mult senzația pedalei. La Volkswagen totul a fost mult mai echilibrat și mai apropiat de modul în care te-ai aștepta să se conducă o mașină clasică.

Nu este cea mai violentă electrică atunci când apeși accelerația și nici nu încearcă să fie. Versiunile normale vin cu 116, 135 sau 211 CP, iar pentru oraș mi s-a părut mult mai plăcut faptul că puterea vine progresiv. Nu ai senzația că roțile încearcă să scrâșnească de fiecare dată când pleci de la semafor și nici nu ai sunete artificiale exagerate în boxe. Pur și simplu accelerează suficient de repede cât să-ți faci treaba.

Interior simplu, dar unul dintre cele mai intuitive pe care le-am testat

Spatele noului VW ID.Polo Foto: Christian Bart

Interiorul nu încearcă să te impresioneze cu zeci de ecrane sau forme complicate. Mașina pe care am condus-o avea un habitaclu închis la culoare, destul de simplu, dar combinația de materiale și modul în care sunt puse lucrurile împreună mi s-au părut foarte bune pentru zona aceasta de preț. Indiferent unde am pus mâna, am avut senzația că totul este bine gândit și suficient de solid.

Display-ul din fața șoferului este mic, dar îți arată toate informațiile importante și rămâne ușor de citit inclusiv ziua. Ecranul central mi-a plăcut și mai mult. Nu este nici exagerat de mare, nici prea mic, dar sistemul multimedia a fost probabil cel mai intuitiv dintre toate mașinile pe care le-am testat. În timp ce conduceam puteam să trec prin mai multe meniuri fără să mă pierd, ceea ce pare o chestie banală până când conduci mașini în care o simplă setare este ascunsă în trei sau patru submeniuri.

Volkswagen a păstrat și butoane fizice, iar butonul rotativ pentru volum este amplasat central, exact unde te-ai aștepta să fie. Inclusiv volanul este ceva mai mare și mai apropiat de ce găsești într-o mașină tradițională, lucru care se potrivește cu senzația generală a mașinii.

Mi-a plăcut mult și partea retro a interfeței digitale. Este un trend pe care îl vedem tot mai des la electrice, inclusiv la MINI, unde producătorii folosesc grafica digitală ca să aducă înapoi ceva din istoria brandului. La ID. Polo funcționează bine și îi oferă personalitate fără să pară forțat.

Un alt detaliu reușit este banda de lumină ambientală care traversează bordul și continuă spre uși. Nu este doar decorativă, ci poate fi folosită și pentru avertizări, iar în timpul testului chiar am observat că anumite semnale vizuale te ajută fără să-ți distragă atenția.

Până la 455 km autonomie și mai mult spațiu decât te-ai aștepta

Interiorul noului VW ID.Polo. Foto: Christian Bart

ID. Polo vine cu două baterii. Versiunile de 116 și 135 CP folosesc o baterie de 37 kWh și pot ajunge la aproximativ 330 km autonomie WLTP, în timp ce versiunea de 211 CP primește o baterie de 52 kWh și urcă până la aproximativ 455 km. Încărcarea rapidă de la 10% la 80% durează în jur de 24 de minute, în funcție de versiune.

Deși este o mașină compactă, spațiul interior este foarte bun atât în față, cât și în spate, iar portbagajul are 441 de litri. Pentru o mașină gândită în primul rând pentru oraș, este suficient cât să nu simți că ai făcut un compromis major doar pentru că ai ales ceva mai mic.

Prețul de pornire anunțat pentru ID. Polo este de aproximativ 25.000 de euro, ceea ce îl pune într-o zonă foarte interesantă. Ani la rând, majoritatea electricelor bune au fost SUV-uri sau sedanuri mari, inclusiv pentru că era mai simplu să pui o baterie mare într-o caroserie mare. Acum începem să avem suficiente modele mici încât să putem vorbi despre electrice construite cu adevărat pentru oraș.