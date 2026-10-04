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O țară din Europa pregătește o vinietă obligatorie din mai 2027. Cât vor plăti șoferii și ce amendă riscă cei prinși fără ea

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
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Trafic intens de autoturisme, camionete și camioane în deplasare pe un nod rutier supraetajat al unei autostrăzi.
Belgia pregătește o vinietă digitală obligatorie din 1 mai 2027. Sursa foto: Gettyimages
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Belgia ar putea introduce de la 1 mai 2027 o vinietă digitală obligatorie pentru vehiculele cu masa de până la 3,5 tone. Prețul anual ar urma să fie între 90 și 125 de euro, în funcție de emisiile și norma Euro a mașinii, relatează publicația linternaute.com.

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Șoferii care circulă în Belgia ar putea avea o nouă obligație începând de anul viitor.

Cele trei regiuni ale țării - Valonia, Flandra și Bruxelles - au ajuns în această vară la un acord de principiu privind contribuția automobiliștilor belgieni și străini la finanțarea întreținerii rețelei rutiere. Astfel, după modelul unor alte țări europene, precum Elveția și Austria, o vinietă ar putea deveni obligatorie pentru circulația pe autostrăzile și drumurile regionale din Belgia. Propunerea trebuie însă să primească aprobarea Comisiei Europene pentru a putea fi aplicată. Noua obligație este prevăzută să intre în vigoare de la 1 mai 2027.

Ce mașini vor avea nevoie de vinietă

Măsura s-ar aplica tuturor vehiculelor cu masa mai mică de 3,5 tone. În această categorie intră aproape toate autoturismele și autoutilitarele, însă nu și camioanele.

Vinieta va fi complet digitală. Șoferii nu vor trebui să lipească niciun autocolant pe parbriz, deoarece vinieta va fi asociată direct cu numărul de înmatriculare al vehiculului.

Aceasta ar putea fi cumpărată online sau de la benzinării.

Vor fi disponibile mai multe variante, în funcție de perioada pentru care este necesară:

  • o zi;
  • 10 zile
  • o lună;
  • două luni;
  • un an.

Astfel, persoanele care merg frecvent în Belgia, inclusiv lucrătorii transfrontalieri, ar putea opta pentru vinieta anuală. Pentru cei care vizitează țara doar pentru câteva zile, ar exista posibilitatea cumpărării unei viniete pentru o perioadă scurtă.

Cât ar urma să coste vinieta

Prețul vinietei ar urma să fie stabilit în funcție de nivelul emisiilor și norma Euro a vehiculului.

Pentru un autoturism electric, prețul anual ar fi de 90 de euro. Pentru un vehicul care respectă norma Euro 4 sau o normă mai recentă, vinieta anuală ar costa 100 de euro.

Pentru vehiculele încadrate în normele Euro 0 până la Euro 3, prețul ar ajunge la 125 de euro. În această categorie intră, potrivit sursei, vehiculele produse înainte de 2005.

Pentru vinieta de o zi, prețul ar fi cuprins între 8,10 și 11,25 euro. Tarifele exacte pentru celelalte perioade nu au fost încă precizate.

Vinietă digitală obligatorie în Belgia / Imagine realizată cu inteligența artificială
Vinietă digitală obligatorie în Belgia / Imagine realizată cu inteligența artificială

Guvernele regionale promit că măsura va fi neutră din punct de vedere financiar pentru șoferii belgieni. Pentru acest lucru, Flandra intenționează să reformeze taxa anuală de circulație. În Valonia sunt anunțate reduceri de taxe în valoare echivalentă cu cea a vinietei. Detaliile acestor măsuri urmează însă să fie confirmate.

Amenzi pentru șoferii fără vinietă

Șoferii care circulă fără vinieta digitală, în cazul în care măsura va fi aprobată și va intra în vigoare, ar putea fi sancționați. Pentru verificarea vehiculelor sunt prevăzute camere care recunosc automat numerele de înmatriculare, amplasate pe autostrăzi și drumuri regionale, precum și controale realizate de echipe mobile.

În cazul în care un vehicul nu are vinieta digitală obligatorie, amenda ar urma să fie de 70 de euro. În cazul unei recidive, cuantumul amenzii ar urma să fie majorat.

În prezent, Belgia nu are vinietă pentru autoturisme. Acestea circulă gratuit pe toate drumurile, inclusiv autostrăzi. Taxa ViaPass (OBU electronic) se aplică doar camioanelor >3,5 tone, iar pentru lipsa ei amenda este de 5.000 de euro.

Numai utilizarea tunelului Liefkenshoek de lângă Anvers necesită costuri pentru transportul de persoane, care depind de mărimea vehiculului și de metoda de plată.

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Tags: Stiri Belgia Taxa auto amendă
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