La prima vedere, un smartwatch pare un gadget inofensiv, însă în Grecia utilizarea lui la volan ar putea avea în curând aceleași consecințe ca folosirea telefonului mobil în timpul condusului.

Grecia vrea aceleași amenzi pentru smartwatch ca pentru telefonul la volan

Șoferii riscă o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile, dacă autoritățile constată că au folosit un ceas inteligent în timp ce conduceau.

Măsura face parte dintr-o strategie mai amplă de reducere a distragerii atenției în trafic, în cadrul căreia inteligența artificială joacă un rol din ce în ce mai important.

Discuția a apărut odată cu introducerea unor noi camere bazate pe inteligență artificială pe drumurile din Grecia. Aceste camere inteligente sunt concepute pentru a detecta automat încălcările regulilor de circulație, inclusiv folosirea unui telefon mobil în timpul condusului.

Cu ajutorul tehnologiei de recunoaștere a imaginilor, sistemele pot identifica și înregistra acțiuni suspecte, după care un polițist analizează imaginile și decide dacă a fost într-adevăr comisă o contravenție.

În acest proces, pot fi observate și mișcările către un smartwatch. Dacă un șofer își privește în mod repetat încheietura mâinii sau o ridică spre față, sistemul de supraveghere poate interpreta acest gest ca o posibilă utilizare a unui dispozitiv inteligent.

Acest lucru nu înseamnă automat că va fi aplicată o amendă, însă imaginile pot constitui motiv pentru o analiză suplimentară din partea poliției. În prezent, legislația elenă nu este încă pe deplin adaptată la apariția și răspândirea smartwatch-urilor.

Codul Rutier din Grecia: 150 euro amendă și suspendarea permisului 20 de zile

Din punct de vedere legal, aceste dispozitive nu sunt considerate telefoane mobile, însă diferențele dintre ele devin tot mai mici.

Smartwatch-urile moderne pot efectua apeluri, primi mesaje, afișa indicații de navigație, controla redarea muzicii și chiar rula aplicații complete, îndeplinind, în practică, multe dintre funcțiile unui smartphone.

Tocmai din acest motiv, autoritățile din Grecia analizează posibilitatea de a echivala utilizarea unui smartwatch la volan cu folosirea unui telefon mobil. În acest caz, sancțiunea ar fi aceeași: o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile.

Chiar dacă această echivalare nu va fi introdusă în totalitate, autoritățile dispun deja de un alt instrument juridic. Articolul 16 din Codul rutier al Greciei îi obligă pe șoferi să își concentreze întreaga atenție asupra traficului.

Dacă un polițist constată că un smartwatch i-a distras atenția șoferului, poate aplica sancțiuni și în baza acestui articol. În acest caz, pedeapsa este ceva mai redusă: o amendă de 150 de euro și suspendarea permisului de conducere pentru 20 de zile.

Grecia nu este singura țară care adoptă astfel de măsuri

Grecia nu este singura țară care adoptă astfel de măsuri. Și alte state europene înăspresc regulile privind utilizarea dispozitivelor digitale la volan.

În Regatul Unit, legislația a fost deja modificată astfel încât smartwatch-urile sunt incluse în mod explicit în reglementările privind folosirea telefoanelor mobile.

Șoferii care folosesc un smartwatch în timpul condusului riscă acolo o amendă de 235 de euro, precum și șase puncte de penalizare.

Totodată, apariția camerelor bazate pe inteligență artificială face ca aplicarea legii să fie tot mai eficientă.

Dacă în trecut polițiștii depindeau de propriile observații, în prezent sistemele inteligente pot monitoriza permanent mii de vehicule.

Cu ajutorul inteligenței artificiale, acțiunile suspecte sunt selectate automat, după care urmează verificarea de către un operator uman. Această combinație între tehnologie și control sporește considerabil șansele ca încălcările regulilor să fie depistate.

Pentru șoferii care călătoresc cu mașina în Grecia, aceste informații sunt importante. Mulți turiști folosesc un smartwatch pentru a verifica rapid un mesaj, a respinge un apel primit sau a consulta indicațiile de navigație.

Grecia a raportat recent cifre record în turism în primele luni din 2026: străinii au cheltuit cu 37% mai mult pe insulele elene comparativ cu anul trecut.

Inteligența artificială poate identifica automat un ceas inteligent

Gesturi care în Olanda poate că nici nu atrag atenția pot fi în Grecia suficiente pentru aplicarea unei amenzi. Și în alte țări europene crește preocuparea față de distragerea atenției cauzată de dispozitivele electronice purtabile.

Organizațiile pentru siguranța rutieră atrag atenția că și o simplă privire aruncată asupra unui smartwatch poate fi suficientă pentru a distrage atenția de la drum în momente esențiale. La o viteză de 100 km/h, un autoturism parcurge aproape 28 de metri în fiecare secundă.

Cei care vor să evite problemele ar trebui să dezactiveze notificările smartwatch-ului în timpul condusului. Aproape toate modelele moderne sunt dotate cu un mod special pentru condus sau de concentrare, care blochează temporar notificările.

Astfel, nu doar că scade riscul de distragere a atenției, ci și posibilitatea de a primi o amendă usturătoare în timpul unei vacanțe în Grecia sau în alte țări europene, unde legislația devine tot mai strictă.

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