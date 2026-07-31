51 de încălcări în doar 13 minute pe autostrada A1

Miercuri, 22 iulie 2026, banda din dreapta a autostrăzii A1, pe sensul de mers către Hamburg, a fost închisă temporar din cauza unui camion rămas în pană, care trebuia reparat la fața locului.

Înainte de zona de intervenție, mai multe panouri electronice de informare avertizau asupra închiderii benzii prin afișarea unei cruci roșii deasupra acesteia. Cu toate acestea, scrie auto-motor-und-sport.de, numeroși participanți la trafic au continuat să circule pe banda închisă.

Unii șoferi au folosit chiar și banda de urgență pentru a trece de zona în care se desfășurau lucrările.

Imagine generată cu AI

Amenzi totale de aproape 10.000 de euro

În numai 13 minute, polițiștii au înregistrat 51 de încălcări ale regulilor de circulație, împotriva tuturor șoferilor fiind deschise proceduri contravenționale. Valoarea totală a amenzilor: 9.180 de euro.

Potrivit Poliției din Bremen, în stabilirea sancțiunilor a fost luată în considerare intenția șoferilor de a încălca regulile, ceea ce permite, în anumite situații, dublarea cuantumului amenzii.

Ignorarea crucii roșii este sancționată, conform catalogului național al amenzilor din Germania, cu cel puțin 90 de euro și un punct de penalizare în registrul permiselor de conducere. Sancțiunile pot fi mai severe dacă sunt puși în pericol alți participanți la trafic sau dacă sunt provocate pagube materiale.

Și utilizarea benzii de urgență poate atrage amenzi consistente.

Când poate fi dublată amenda

În cazul unei contravenții săvârșite cu intenție, autoritatea competentă poate majora amenda prevăzută în catalogul sancțiunilor. Potrivit articolului 3 alineatul (4a) din Regulamentul privind catalogul amenzilor, valoarea standard a amenzii poate fi chiar dublată.

Se consideră că există intenție atunci când un participant la trafic încalcă în mod conștient regulile și acceptă consecințele faptei sale. Decizia privind existența intenției este luată de autoritatea competentă în funcție de circumstanțele fiecărui caz.

Crucea roșie are aceeași semnificație ca un semafor pe roșu

Închiderea benzilor de circulație pe autostrăzi este, de regulă, anunțată din timp.

Inițial, deasupra benzii apare o săgeată galbenă intermitentă orientată în diagonală în jos, care îi avertizează pe șoferi că banda va fi închisă în scurt timp și că trebuie să se încadreze pe banda alăturată.

În momentul în care deasupra benzii apare o cruce roșie, aceasta este închisă și nu mai poate fi utilizată.

Dacă schimbarea imediată a benzii nu este posibilă din cauza traficului intens, șoferii trebuie să se încadreze pe banda alăturată la prima ocazie sigură. Continuarea deplasării pe sub crucea roșie este interzisă și constituie o încălcare a regulilor de circulație.

„Dacă veți continua să circulați în ciuda crucii roșii, situația este comparabilă cu trecerea pe culoarea roșie a semaforului”, a explicat avocatul specializat în drept rutier Melanie Leier.

Poliția atrage atenția șoferilor în perioada vacanțelor

Poliția din Bremen a folosit acest incident pentru a le reaminti șoferilor importanța respectării semnalizării rutiere, în special în perioada concediilor.

Potrivit autorităților, odată cu intensificarea traficului de vacanță crește și numărul situațiilor în care benzile de circulație trebuie închise temporar pentru intervenții sau lucrări.

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