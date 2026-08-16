O veste bună dacă mergeți cu mașina în Italia: în loc să opriți la stațiile obișnuite de taxare pentru a plăti, șoferii vor putea circula pe anumite tronsoane dotate cu sistemul „Free-Flow”, care înregistrează automat numerele de înmatriculare ale tuturor vehiculelor care trec.

Sistemul nu este chiar nou, fiind utilizat încă din 2015 pe autostrada A36 Pedemontana Lombarda. Acum, italienii au modernizat sistemul „Free-Flow” și îl extind în alte regiuni și pe artere importante, inclusiv pe cele folosite de navetiști.

Sistemul este în prezent operațional pe 200 de kilometri în nordul Italiei, inclusiv pe A33 (Autostrada delle Langhe), A59 (Tangenziale di Como), A60 (Tangenziale di Varese) și pe drumul de legătură Ospitaletto–Montichiari. Pentru comparație, Italia are în total peste 6.000 de kilometri de autostrăzi cu taxă.

Mai puține ambuteiaje, datorită noului sistem

Principalul avantaj al sistemului „Free-Flow” este, desigur, că mașinile nu mai trebuie să oprească sau să încetinească la stațiile de taxare. Astfel, traficul devine mai fluid, iar ambuteiajele sunt reduse.

Sistemul este benefic și pentru mediu, prin reducerea emisiilor poluante, deoarece sunt eliminate frânările și accelerările de la stațiile de taxare.

În plus, se reduc costurile cu personalul și cu întreținerea clădirilor care erau necesare anterior.

Amenzi de până la 344 de euro

Pentru cei care au un dispozitiv de taxare Telepass, plata se face automat. Dacă circulați fără un astfel de dispozitiv, aveți la dispoziție 15 zile de la trecere pentru a achita taxa online, prin aplicație sau la un punct de plată.

În cazul întârzierii plății, veți primi o notificare de plată, la care se adaugă o penalizare. Dacă ignorați notificarea, riscați să primiți o amendă suplimentară cuprinsă între 87 și 344 de euro.

Această schimbare face parte dintr-o tendință mai amplă la nivel european: Franța, Spania și Portugalia folosesc deja sistemul „Free-Flow”. Sistemul are însă și un dezavantaj: șoferii care nu îl cunosc pot ajunge cu ușurință să primească amenzi.

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