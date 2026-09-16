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O investiție majoră în industria de apărare a României a fost anunțată marți, la Târgu Jiu. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a declarat că a semnat un contract cu firma americană US Ballistic (USBL) pentru construirea unei noi fabrici de muniție la Sadu, care va produce proiectile NATO de 155 mm.
Această inițiativă marchează un salt tehnologic semnificativ pentru unitatea militară din Sadu.
„O veste uriașă: (...) la Târgu Jiu, a fost semnat contractul cu firma americană US Ballistic pentru o nouă fabrică de producție a muniției. 25 de milioane de dolari investiți în următorii 5 ani, 150 de angajați în primii 2 ani, cu o creștere etapizată în următorii 4 ani”, a transmis Radu Miruță, pe pagina de Facebook.
Ministrul a subliniat că investiția include modernizarea infrastructurii, reparații ale depozitelor, drumurilor și utilităților, toate rămânând în proprietatea UM Sadu.
În plus, uzina va beneficia de 20 de milioane de euro din chirii în următorul deceniu, o schimbare majoră față de pierderile anuale de 500.000 de euro pentru paza zonei, care devenise neglijată.
„Compania americană USBL va produce aici muniția NATO de 155 mm, un salt imens de tehnologie și de ambiție pentru UM Sadu”, a adăugat ministrul.
El a menționat că proiectul, inițiat în perioada mandatului său la Ministerul Economiei și continuat de Irineu Darău, a fost finalizat cu succes. „Sadu revine acolo unde îi este locul: în industria de apărare a României”, a concluzionat Miruță.