Licențiat în economie și filosofie la Universitatea din Mainz și cu un doctorat la Universitatea Yale, în 2007, Rüdiger Bachmann a fost post de profesor titular la Universitățile RWTH Aachen, Frankfurt și Notre Dame și profesor invitat la Universitatea din Pennsylvania, la Harvard și la Boston.

Maybrit Illner, 60 de ani, jurnalistă, moderatoare și autoare, lucrează la postul public german ZDF de 36 de ani. A fost reporter sportiv, reporterul al departamentul politic și acum este moderatoare de talk-show-uri.

„Nu ne vor alături de ei împotriva Chinei și a Rusiei”

Economistul germano-american Rüdiger Bachmann a lansat o teorie controversată într-o emisiune TV a postului public german, sugerând că „SUA ar putea permite Rusiei să invadeze Europa”.

Profesorul de la Universitatea Michigan a afirmat că „americanii au o altă viziune asupra lumii”. El a adăugat că „nu ne vor alături de ei împotriva Chinei și a Rusiei”.

Americanii consideră că dacă europenii sunt prea slabi, rușii pot foarte bine să înghită Europa!

Rüdiger Bachmann, în studioul ZDF. Foto: Profimedia

„Va încuraja Rusia să facă ce vrea”

Bachmann a amintit de amenințarea lui Donald Trump, când acesta a spus că nu va proteja aliații NATO care nu își plătesc contribuțiile și „va încuraja Rusia să facă ce vrea”.

Declarațiile au stârnit reacții puternice din partea celorlalți invitați

Ralf Stegner, 65 de ani, expert în politică externă al Partidul Social Democrat din Germania (SPD) a respins vehement aceste afirmații.

„SUA sunt o mare democrație. În secolul trecut, ei nu au ajuns în fascism ca noi”

„Trebuie să fim realiști! SUA sunt o mare democrație. În secolul trecut, ei nu au ajuns în fascism ca noi”, a reacționat Stegner.

El a adăugat că astfel de suspiciuni sunt «foarte arogante, mai ales din partea europenilor, care au democrații mult mai puțin consolidate!”.

Stegner a sugerat că „Trump ar putea obține mai multe schimbări prin relațiile sale cu Putin decât s-a reușit în 3 ani încercând să-l forțeze pe liderul rus la masa negocierilor prin mijloace militare”.

„Complet naiv să credem într-o dată anume de la care vom fi în Al Treilea Război Mondial”

Pe de altă parte, expertul Bachmann a respins speculațiile privind un atac rusesc în 2029: „Este o idee complet naivă să spui că va exista o dată anume de la care vom fi în Al Treilea Război Mondial. O discuție absurdă!”.

În schimb, el a avertizat: „Vor continua escaladările, vor continua atacurile cu drone, inclusiv atacurile cibernetice. Avem deja atacuri cibernetice masive asupra industriei germane. Posibil să apară trupe neidentificabile în statele baltice, omuleții verzi, similar cu criza din est. Nu va exista o declarație de război!”.

