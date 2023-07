Kevin Mitnick suferea de cancer pancreatic. El a murit alături de soţia sa gravidă cu primul lor copil, notează sursa citată.

Supranumit „Condor”, Kevin Mitnick a fost considerat în anii ’90 regele hackerilor, întrucât a reuşit să păcălească atunci mult timp autorităţile americane sustrăgând de la distanţă mii de fişiere de date, inclusiv secrete industriale, şi numere de carduri bancare, pe care a asigurat că nu le-a folosit niciodată.

El a fost arestat în 1995 de către FBI, graţie sprijinului oferit de un alt specialist în securitate cibernetică, japonezul Tsutomu Shimomura, al cărui calculator Mitnick reuşise să-l pirateze.

Inculpat pentru folosirea ilegală a reţelei telefonice şi fraudă informatică, Kevin Mitnick a pledat vinovat la proces şi a fost condamnat la cinci ani de închisoare; o pedeapsă disproporţionată în opinia fanilor săi, care au organizat la acea vreme o mişcare mondială de sprijin, în care au apelat inclusiv la atacuri informatice asupra website-urilor unor mass-media pe care au afişat bannerul „Free Kevin”.

După ieşirea din închisoare, el a devenit un „white hat”, numele dat hackerilor etici aleşi de companii să le testeze securitatea informatică.

Kevin Mitnick a susţinut chiar şi conferinţe şi a scris mai multe cărţi despre biografia sa şi securitatea cibernetică, precum „Ghost in the Wires: My Adventures as the World’s Most Wanted Hacker” (2011). Viaţa sa a inspirat un film, „Track Down” (Hacker-ul), al regizorului Joe Chappelle.

Foto: Profimedia

