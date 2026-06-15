Ce au descoperit inspectorii ANAF

În urma a peste 1.100 controale fiscale efectuate în perioada iulie 2025 – mai 2026, ANAF a stabilit obligații fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei în cazul unor persoane fizice care nu au reușit să demonstreze proveniența banilor folosiți pentru achiziții, investiții sau depuneri în conturi bancare.

Conform comunicatului transmis de Agenția Națională de Administrare Fiscală, controalele au vizat persoane fizice care prezentau diferențe semnificative între veniturile declarate și nivelul patrimoniului ori al cheltuielilor efectuate.

„1.102 acțiuni de control fiscal, creanțe fiscale suplimentare de 540.243.299 de lei și măsuri asigurătorii de 123.514.438 de lei au fost stabilite în perioada iulie 2025 – mai 2026 de structurile Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) cu atribuții de verificare a situației fiscale personale”, se arată în comunicat.

În urma verificărilor, inspectorii au constatat că multe persoane nu au putut justifica sursa banilor folosiți pentru:

depuneri de numerar în conturile bancare personale sau ale firmelor în care dețineau participații;

achiziții de bunuri mobile și imobile realizate cu bani cash;

împrumuturi acordate propriilor societăți;

majorări de capital social;

sume de bani deținute în numerar, în țară sau în străinătate;

venituri despre care s-a susținut că ar proveni din străinătate, fără dovezi concludente.

Explicațiile oferite nu au putut fi dovedite

ANAF precizează că numeroși contribuabili au declarat că banii proveneau din economii păstrate în numerar, venituri obținute peste hotare sau sume primite de la alte persoane fizice.

Totuși, verificările au arătat că aceste explicații nu au fost susținute de documente justificative.

„În numeroase cazuri, persoanele verificate au susținut că sumele utilizate proveneau din fonduri deținute în numerar, din venituri realizate în străinătate sau din sume primite de la alte persoane fizice. Verificările efectuate au arătat însă că aceste explicații nu au putut fi susținute prin documente și mijloace de probă care să demonstreze valoarea sumelor, momentul obținerii acestora și existența lor efectivă în perioada verificată”, precizează instituția.

Inspectorii au constatat inclusiv situații în care persoanele indicate drept sursă a banilor nu aveau resursele financiare necesare pentru a acorda respectivele sume.

„În urma analizelor efectuate la nivelul ANAF, s-a constatat în anumite situații lipsa trasabilității fondurilor declarate.”

Alexandru Nazare: „Instrumentele digitale produc efecte concrete”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că rezultatele demonstrează eficiența analizelor de risc realizate de ANAF.

„Aceste rezultate reconfirmă că mecanismele de analiză de risc și verificare fiscală susținute prin utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete și contribuie la protejarea veniturilor bugetare. Un sistem fiscal modern și credibil presupune reguli aplicate uniform, transparență și capacitatea statului de a verifica situațiile în care există diferențe semnificative între veniturile declarate și patrimoniul sau fluxurile financiare ale unei persoane”, a declarat ministrul Finanțelor.

Ce alte venituri nedeclarate au fost descoperite

Pe lângă veniturile fără sursă justificată, inspectorii au identificat și categorii de venituri care nu fuseseră declarate către stat, printre care:

venituri din cedarea folosinței bunurilor;

venituri din activități independente;

câștiguri din transferul titlurilor de valoare;

venituri obținute din străinătate;

alte venituri supuse obligațiilor fiscale.

În perioada iulie 2025 – mai 2026, cele mai mari creanțe fiscale suplimentare au fost înregistrate în Prahova (peste 23 milioane lei) și București (peste 44,1 milioane lei).

Doar în luna mai 2026, ANAF a emis 56 de decizii de impunere, stabilind obligații fiscale suplimentare de peste 54,6 milioane lei. Cele mai mari trei creanțe fiscale totale stabilite suplimentar în luna mai 2026 au fost: aproape 11 milioane lei la DGRFP Iași – Serviciul Verificări Fiscale; peste 5,8 milioane lei la DGRFP Brașov (AJFP Alba) și aproape 4 milioane lei la DGRFP Craiova (AJFP Gorj).

Instituția îi îndeamnă pe contribuabili să răspundă notificărilor de conformare și să își îndeplinească obligațiile declarative pentru a evita măsurile de control fiscal și sancțiunile ulterioare.

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