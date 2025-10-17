Cei de la ANAF intenţionează să ceară magistraţilor instituirea sechestrului pe averea lui Klaus Iohannis, inclusiv pe vila din Sibiu în care locuieşte în prezent împreună cu soţia lui, Carmen, mai scrie sursa citată.

Potrivit surselor știrideSibiu.ro, urmează depunerea în instanță a unei acțiuni de recuperare a sumelor datorate de soții Iohannis. Doar în cadrul acestui demers ANAF poate cere instanței instituirea de măsuri asiguratorii sub forma de sechestrului, dacă se va considera de cuviință.

Amintim că Klaus Iohannis a fost deja executat silit de ANAF. Mai exact, Fiscul a spart yala la casa din Sibiu pentru că fostul președinte a refuzat să predea cheile.

Pe 16 septembrie, președintele ANAF a anunțat că fostului președinte i s-a cerut să predea imobilul din Sibiu pierdut în instanță și i s-a comunicat suma datorată din închirieri în cei 17 ani (1999-2015), altfel va fi executat silit „ca orice român”.

Șeful ANAF a adăugat că speră că fostul președinte va preda de bunăvoie casa, altfel va suporta consecințele: „În perioada următoare, după ce încheiem discuția pe preluarea bunurilor cu domnia- sa, o să facem public ceea ce înseamnă sumele datorate. Sumele datorate pot fi plătite doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sper că va preda imobilul de bunăvoie, vorbim de un fost demnitar. Există un termen, nu vi-l pot spune”.

ANAF a trimis și o somație prin care informa că Iohannis datorează 4,7 milioane de lei, adică aproximativ 900.000 de euro, pentru cei 17 ani. Cât timp Iohannis a fost președinte, adică până în februarie 2025, Fiscul nu i-a cerut să returneze banii încasați ilegal.

