Formularul 208, obligația notarilor publici

În calendarul publicat de ANAF, scrie că până pe 27 iulie, notarii publici trebuie să trimită către Fisc Formularul 208, „Declarația informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”.

Această procedură este reglementată prin articolul 113 din Codul Fiscal și ordinul comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Justiției nr. 1022/2562/2016, cu modificările ulterioare.

În majoritatea tranzacțiilor imobiliare autentificate la notar, proprietarii nu trebuie să depună personal declarații fiscale.

Notarul calculează și încasează impozitul înainte de autentificarea actului, iar ulterior virează sumele către bugetul de stat.

„Impozitul aferent transferului dreptului de proprietate se calculează și se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului”, prevede Codul Fiscal.

Plata impozitului către stat trebuie efectuată până pe 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat.

Astfel, ANAF primește detalii complete despre fiecare tranzacție, inclusiv identitatea părților, valoarea tranzacției, impozitul reținut și taxele notariale.

În situațiile în care valoarea declarată este sub cea minimă stabilită prin studiile de piață ale camerelor notarilor, aceștia sunt obligați să notifice organele fiscale.

Formularul 209, obligația vânzătorului în anumite cazuri

În cazul în care transferul de proprietate nu are loc prin notar sau instanță, obligația declarativă se mută asupra vânzătorului.

Formularul 209, „Declarația privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, trebuie depus de persoana fizică în termen de 10 zile de la data tranzacției.

ANAF precizează că această declarație este necesară pentru calcularea și plata impozitului corespunzător.

Formularul 209 include informații despre contribuabil, detalii despre tranzacție, documentele utilizate, adresa proprietății, cota de deținere și valoarea tranzacției.

Declarația poate fi depusă fizic la registratura organului fiscal, prin poștă cu confirmare de primire sau online, conform instrucțiunilor ANAF.

În cazul coproprietarilor, fiecare persoană implicată trebuie să depună declarația pentru cota sa de proprietate.

„Atunci când o persoană transferă mai multe proprietăți imobiliare, se depune câte o declarație pentru fiecare transfer”, se arată în instrucțiunile oficiale.

Vânzarea unei locuințe prin notar simplifică semnificativ procesul fiscal pentru proprietari, deoarece majoritatea obligațiilor revin notarului.

Totuși, transferurile efectuate prin alte proceduri impun vânzătorilor să-și asume responsabilitatea depunerii declarațiilor fiscale individuale. Respectarea termenelor și a procedurilor este esențială pentru evitarea sancțiunilor.

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