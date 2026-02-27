Un război tradițional cu tehnologie modernă

Decizia Moscovei de a lansa o invazie terestră masivă asupra Ucrainei a fost, pentru mulți experți, inclusiv pentru profesorii Stefan Wolff (Universitatea din Birmingham) și Tetyana Malyarenko (Academia de Drept din Odesa), cel mai surprinzător moment al conflictului.

„Chiar dacă mulți analiști ruși și occidentali anticipau o înfrângere rapidă a Ucrainei, acest scenariu părea puțin probabil din perspectiva ucraineană” au explicat aceștia pentru The Independent.

Mobilizarea societății ucrainene încă de la începutul războiului a demonstrat că Ucraina nu avea să cedeze ușor. Planul Kremlinului de a organiza o paradă a victoriei în Kiev, în doar câteva săptămâni, a fost rapid spulberat. În schimb, Rusia a apelat la o economie de război și la tactica tradițională a uzurii, ceea ce a prelungit conflictul.

În ultimii patru ani, metodele de luptă au evoluat, în special prin integrarea dronelor. Rusia a utilizat această tehnologie pentru a ataca nu doar obiectivele militare, ci și infrastructura critică din Ucraina. Totuși, doctrina militară rusă, fundamentată pe utilizarea masivă a trupelor și a tacticilor de distrugere în masă, rămâne neschimbată.

„Atât Rusia, cât și Ucraina au resurse suficiente și sprijin extern pentru a menține acest status quo. Niciuna dintre părți nu pare aproape de epuizare, ceea ce înseamnă că stagnarea politică, economică și socială va continua să afecteze cetățenii ambelor țări” a concluzionat Wolff.

Putin și pariul pe Trump

Profesorul de politică internațională la University College Dublin, Scott Lucas, a declarat pentru The Independent că, în ziua izbucnirii conflictului, el și alți analiști politici și militari se așteptau ca Kievul să cadă în doar câteva săptămâni.

Cu toate acestea, Ucraina controlează acum mai mult teritoriu decât deținea în iunie 2022, în ciuda presiunii militare rusești și a atacurilor cibernetice și de propagandă.

Vladimir Putin continuă să urmărească cu încăpățânare obiectivul său de a aduce Ucraina sub controlul Rusiei, ca parte a unui „Mare Imperiu Rus”.

Într-un eseu din 2021, el a subliniat că acest proiect reprezintă moștenirea sa politică: „Kremlinul nu va accepta mai puțin decât ocuparea întregii regiuni strategice Donețk, controlul asupra întregii țări fără garanții de securitate eficiente și căderea guvernului Zelenski”.

Cu toate acestea, strategia Kremlinului întâmpină provocări.

„Speranța lui Putin este că emisarul lui Trump îl va ajuta să obțină ceea ce nu poate câștiga pe câmpul de luptă”, explică Lucas.

Capitularea Ucrainei pare improbabilă. În ciuda daunelor majore aduse infrastructurii energetice, majoritatea ucrainenilor susțin continuarea rezistenței. Uniunea Europeană își sporește treptat sprijinul pentru Kiev, compensând parțial lipsa de implicare a administrației Trump, în ciuda opoziției unor lideri pro-Kremlin, precum Viktor Orbán din Ungaria și Robert Fico din Slovacia.

Pe de altă parte, Rusia se confruntă cu probleme economice severe. Kremlinul este nevoit să reducă cheltuielile sociale și să crească impozitele pentru a susține războiul. Cu toate acestea, nu există presiuni interne semnificative care să limiteze ambițiile Kremlinului, ceea ce indică faptul că invazia va continua.

Două posibile scenarii pentru a ieși din impas

Profesorul Mark Webber, de la Universitatea din Birmingham, a evidențiat pentru The Independent reziliența și adaptabilitatea remarcabilă a Ucrainei ca fiind cea mai mare surpriză a războiului.

„Cei mai mulți observatori, inclusiv eu, am presupus în 2022 că ucrainenii vor ceda sub asaltul rusesc” a declarat el.

Sprijinul oferit Ucrainei prin programele de instruire conduse de NATO a fost esențial, însă esențială s-a dovedit a fi determinarea generată de identitatea națională. Acuzațiile lui Putin din 2022, conform cărora Ucraina ar fi comis genocid împotriva vorbitorilor de rusă și că ar fi condusă de un regim neo-nazist, s-au dovedit a fi nefondate și contraproductive.

Cu toate acestea, conflictul a ajuns într-un impas, cu linii ale frontului aproape înghețate. Webber identifică două posibile căi de ieșire din această situație.

„Prima ar fi o schimbare de abordare a Chinei. Beijingul a sprijinit indirect efortul de război al Rusiei prin transferuri de tehnologie și achiziții de energie”, a mai explicat Webber. Totuși, China nu pare dispusă să renunțe la alianța cu Rusia, văzând-o drept o modalitate de a contrabalansa influența SUA și a NATO.

A doua opțiune ar fi o intensificare semnificativă a sprijinului militar pentru Ucraina. Acest lucru ar implica Germania, Franța și Marea Britanie să își majoreze ajutorul militar și să permită utilizarea armelor fără restricții din cauza temerilor de escaladare.

Cu toate acestea, Webber consideră că acest scenariu este puțin probabil, având în vedere lipsa unei presiuni politice interne în aceste țări pentru a sprijini Ucraina până la o victorie finală.

Patru ani de război au testat limitele ambelor națiuni, atât din punct de vedere economic, cât și social. Viitorul conflictului rămâne incert, dar un lucru este clar: pacea pare încă un obiectiv îndepărtat.

