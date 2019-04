Anamaria Prodan, detalii neștiute despre tatăl ei. „L-a prins pe Rîmaru”

Traian Tănase a murit la 54 de ani, în 1992, înainte că Anamaria Prodan să împlinească 18 ani. Cauza decesului a fost o congestie cerebrală. Mama vedetei, Ionela Prodan, a renunţat la viaţa de scenă aproape în totalitate, pentru a se ocupa de creşterea fiicelor sale.

„Tatăl meu ne-a crescut pe noi. Mama merge 7-8 luni pe an în turnee în toată lumea. Tata gătea, ne călca, ne spăla. A fost o chestie aşa… Tatăl meu era poliţist, l-a prins pe Rîmaru, a mărturisit Anamaria Prodan, la „Xtra Night Show”.

Anamaria şi Laurențiu au o căsnicie model. Cei doi deţin două reşedinţe în Emirate, mai exact un apartament în Dubai şi o vilă în Abu Dhabi. „Nu m-aş muta niciodatã de aici, este cea mai frumoasã zonă din Dubai!”, spune Anamaria, referindu-se la apartamentul pe care cei doi îl deţin chiar lângă cel mai cunoscut mall din Dubai, completând: „Toată viaţa mi-am dorit să dorm la hotel. Mi-am zis că dacă nu o să am familie şi copii o să trăiesc la hotel. Uite că am familie şi copii, dar am şi o cameră la hotel!”, spune impresara.

